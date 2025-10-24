Ausência de Lucero e retornos de Bareiro e Deyverson reabrem disputa no ataque do Fortaleza

Ausência de Lucero e retornos de Bareiro e Deyverson reabrem disputa no ataque do FortalezaSem argentino, suspenso, Leão terá outro centroavante como titular diante do Flamengo, neste sábado, 25, no Castelão, pela 30ª rodada da Série A
A vaga no comando do ataque do Fortaleza segue sem dono. A escassez de gols e o rendimento ruim dos centroavantes têm feito o técnico Martín Palermo — que tem propriedade na posição — alternar entre Juan Martín Lucero, Adam Bareiro e Deyverson, o que acontecerá mais uma vez diante do Flamengo, neste sábado, 25, às 19h30min, no Castelão, pela 30ª rodada da Série A.
Diante do Rubro-Negro, que é o vice-líder, o Tricolor não poderá contar com El Gato, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, Bareiro e Deyverson, que cumpriram punição disciplinar na rodada passada, diante do Cruzeiro, ficam novamente à disposição, e um deles deve ser escolhido como titular.
Dos três, o centroavante paraguaio foi o único que ainda não iniciou uma partida sob o comando de Palermo, sendo acionado do banco de reservas diante de Vitória, Palmeiras, São Paulo, Juventude e Vasco. Foi o camisa 27 o último centroavante do Leão a balançar as redes, garantindo a virada por 2 a 1 sobre o Jaconero. Apesar disso, não ganhou chance como titular contra o Cruzmaltino.
Leia mais
Os números mostram que Bareiro tenta, mas não tem tido êxito na conclusão: são nove grandes chances perdidas, média de 1,2 arremate por jogo e 0,8 chute na direção correta, segundo o Sofascore.
Dos sete jogos do ex-atacante do Boca Juniors-ARG à frente do Fortaleza, em cinco a escolha foi pelo compatriota Lucero entre os 11 iniciais. O camisa 9 só entrou no decorrer da partida na vitória sobre o Sport e não foi acionado na derrota para o São Paulo. Apesar da utilização com frequência, o argentino de 33 anos não marca um gol há 25 jogos — ou 167 dias.
Ainda assim, Lucero é o artilheiro do Fortaleza em 2025, com 11 gols — é também o recordista em número de jogos, com 48 na temporada. O segundo maior goleador do elenco é Breno Lopes, com oito bolas nas redes. De acordo com o Sofascore, o camisa 9 tem média de 1,2 finalização por jogo no Brasileirão e 0,4 chutes certos por partida, em média.
A outra opção para a posição de referência do setor ofensivo é Deyverson, que chegou a ser afastado por Renato Paiva, foi reintegrado por Palermo e foi titular contra Sport e São Paulo. O jejum de gols do camisa 18 já dura 11 jogos — ou 87 dias —, e os números com a camisa tricolor são modestos: apenas cinco tentos em 30 partidas.
Contratado para ser uma sombra para Lucero, após a venda de Renato Kayzer ao Vitória, Deyverson já viveu polêmicas no Pici, mas ainda não deu o retorno esperado em campo. Nem mesmo a força no jogo aéreo e a disposição para pressionar os zagueiros adversários são as mesmas de outrora. Na Série A, o atacante de 34 anos finaliza, em média, 1,5 vez por jogo, acerta 0,4 dos chutes e soma sete grandes chances perdidas, aponta o Sofascore.
Diante de um Flamengo que divide as atenções com a semifinal da Copa Libertadores, contra o Racing-ARG, Palermo deverá escolher entre dar confiança a Bareiro depois do primeiro gol pelo Fortaleza — e de uma expulsão — ou apostar na recuperação de Deyverson. O desafio será o terceiro pior ataque do Brasileirão, com 26 gols marcados, furar a melhor defesa, vazada apenas 15 vezes.