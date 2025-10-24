Ausência de Lucero e retornos de Bareiro e Deyverson reabrem disputa no ataque do Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 19.07.2025: Bareiro. Fortaleza x Bahia na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro serie A, jogo que terminou em 1 x 1. (Foto: Aurelio Alves/O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

A vaga no comando do ataque do Fortaleza segue sem dono. A escassez de gols e o rendimento ruim dos centroavantes têm feito o técnico Martín Palermo — que tem propriedade na posição — alternar entre Juan Martín Lucero, Adam Bareiro e Deyverson, o que acontecerá mais uma vez diante do Flamengo, neste sábado, 25, às 19h30min, no Castelão, pela 30ª rodada da Série A. Diante do Rubro-Negro, que é o vice-líder, o Tricolor não poderá contar com El Gato, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, Bareiro e Deyverson, que cumpriram punição disciplinar na rodada passada, diante do Cruzeiro, ficam novamente à disposição, e um deles deve ser escolhido como titular.

Dos sete jogos do ex-atacante do Boca Juniors-ARG à frente do Fortaleza, em cinco a escolha foi pelo compatriota Lucero entre os 11 iniciais. O camisa 9 só entrou no decorrer da partida na vitória sobre o Sport e não foi acionado na derrota para o São Paulo. Apesar da utilização com frequência, o argentino de 33 anos não marca um gol há 25 jogos — ou 167 dias. Ainda assim, Lucero é o artilheiro do Fortaleza em 2025, com 11 gols — é também o recordista em número de jogos, com 48 na temporada. O segundo maior goleador do elenco é Breno Lopes, com oito bolas nas redes. De acordo com o Sofascore, o camisa 9 tem média de 1,2 finalização por jogo no Brasileirão e 0,4 chutes certos por partida, em média.