"É uma final para nós", diz Filipe Luís, do Flamengo, sobre confronto contra Fortaleza

Próximo rival do Fortaleza , o Flamengo venceu o Racing-ARG por 1 a 0 na noite dessa quarta-feira, 22, no primeiro jogo pela semifinal da Copa Libertadores. Após o triunfo no Maracanã, Filipe Luís, técnico rubro-negro, projetou o confronto diante do Tricolor, no próximo sábado, 25, às 19h30min, no Castelão, pela 30ª rodada da Série A.

Enquanto o Fortaleza briga contra o rebaixamento, na vice-lanterna do Brasileirão, com 24 pontos, o Flamengo disputa o título e está colado no líder Palmeiras. A equipe carioca divide as atenções com a partida de volta do torneio continental, mas não deixa a competição nacional de lado.

“Agora o jogo mais importante do ano é o Fortaleza. É uma final para nós. Temos que tentar vencê-los. Eles estão numa situação complicada, delicada. Nós temos dois desfalques. É o Pulgar e o Carrascal. E temos que ir lá para vencer. A partir de amanhã (quinta-feira, 23), começar a estudar o Fortaleza e ver como a gente pode tentar ganhar esse jogo para poder disputar com Palmeiras e Cruzeiro até o final”, disse Filipe Luís.

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no último domingo, 19, o Fla empatou com o Verdão na liderança da tabela da Série A, com 61 pontos conquistados — nos mesmos 28 jogos disputados —, mas os paulistas levam vantagem no número de triunfos.