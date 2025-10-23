Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"É uma final para nós", diz Filipe Luís, do Flamengo, sobre confronto contra Fortaleza

"É uma final para nós", diz Filipe Luís, do Flamengo, sobre confronto contra Fortaleza

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras no último domingo, 19, o Flamengo empatou com o Alviverde na liderança da tabela da Série A, com 61 pontos conquistados
Autor Levi Lima
Autor
Levi Lima Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Próximo rival do Fortaleza, o Flamengo venceu o Racing-ARG por 1 a 0 na noite dessa quarta-feira, 22, no primeiro jogo pela semifinal da Copa Libertadores. Após o triunfo no Maracanã, Filipe Luís, técnico rubro-negro, projetou o confronto diante do Tricolor, no próximo sábado, 25, às 19h30min, no Castelão, pela 30ª rodada da Série A.

Enquanto o Fortaleza briga contra o rebaixamento, na vice-lanterna do Brasileirão, com 24 pontos, o Flamengo disputa o título e está colado no líder Palmeiras. A equipe carioca divide as atenções com a partida de volta do torneio continental, mas não deixa a competição nacional de lado.

“Agora o jogo mais importante do ano é o Fortaleza. É uma final para nós. Temos que tentar vencê-los. Eles estão numa situação complicada, delicada. Nós temos dois desfalques. É o Pulgar e o Carrascal. E temos que ir lá para vencer. A partir de amanhã (quinta-feira, 23), começar a estudar o Fortaleza e ver como a gente pode tentar ganhar esse jogo para poder disputar com Palmeiras e Cruzeiro até o final”, disse Filipe Luís.

Após a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, no último domingo, 19, o Fla empatou com o Verdão na liderança da tabela da Série A, com 61 pontos conquistados — nos mesmos 28 jogos disputados —, mas os paulistas levam vantagem no número de triunfos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar