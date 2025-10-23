Em baixa no Castelão, Fortaleza é o segundo pior mandante da Série A

Em baixa no Castelão, Fortaleza é o segundo pior mandante da Série ALeão do Pici tem 37% de aproveitamento com o mando de campo, ficando à frente apenas do lanterna Sport
Afundado no Z-4, o Fortaleza tem o segundo pior desempenho como mandante na Série A do Brasileirão. Com 37% de aproveitamento, o Tricolor do Pici fica à frente apenas do Sport, lanterna da competição, que soma 25%. O Leão da Ilha, no entanto, tem dois jogos a menos que o Tricolor como mandante.
Em 15 partidas no Castelão, o Fortaleza acumula oito derrotas, dois empates e cinco vitórias — duas delas nas rodadas mais recentes, diante de Vitória e Sport, adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Nesse recorte, o time do Pici marcou 17 gols e sofreu 20.
Com o revés para o Cruzeiro no Mineirão, na última rodada, o Leão voltou à vice-lanterna do campeonato, com 24 pontos somados. O contraste com o desempenho da temporada passada é evidente; em 2024, o Fortaleza terminou o Brasileirão invicto em seus domínios.
Sequência desafiadora
Agora, daltando dez rodadas para o fim da Série A, o cenário é complicado. Os próximos compromissos do Tricolor no Castelão serão contra Flamengo, Grêmio, Atlético-MG e Corinthians — uma das sequência mais difíceis da reta final.
O duelo diante do Flamengo, pela 30ª rodada, acontece já neste sábado, 25, às 19h30min, na Arena Castelão. Próximo adversário de Leão, o Rubro-Negro, atual vice-líder do campeonato, vem embalado após vencer o Racing por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Libertadores, na noite dessa quarta-feira, 22.