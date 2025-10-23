Em baixa no Castelão, Fortaleza é o segundo pior mandante da Série A

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26-09-2025: Guzmán. Jogo Fortaleza x Sport, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na foto, o jogador Yeison Guzmán. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Afundado no Z-4, o Fortaleza tem o segundo pior desempenho como mandante na Série A do Brasileirão. Com 37% de aproveitamento, o Tricolor do Pici fica à frente apenas do Sport, lanterna da competição, que soma 25%. O Leão da Ilha, no entanto, tem dois jogos a menos que o Tricolor como mandante. Em 15 partidas no Castelão, o Fortaleza acumula oito derrotas, dois empates e cinco vitórias — duas delas nas rodadas mais recentes, diante de Vitória e Sport, adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Nesse recorte, o time do Pici marcou 17 gols e sofreu 20.