Fortaleza terá quatro retornos e sete desfalques contra o Flamengo

Zé Welison e Arrascaeta disputam lance no jogo Flamengo x Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Adriano Fontes/Flamengo

Precisando de uma recuperação quase improvável nesta reta final da Série A, o Fortaleza volta a campo neste sábado, 25, às 19h30min, para enfrentar o Flamengo na Arena Castelão, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Diante do vice-líder, o Tricolor do Pici terá quatro retornos confirmados e sete desfalques, entre suspensos e lesionados. Dentre as ausências, as novidades são Kuscevic e Lucero, que cumprem suspensão. O centroavante levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Cruzeiro, enquanto o zagueiro cumpre dupla punição: após receber o terceiro amarelo contra o Vasco, foi expulso diretamente na sequência.