Fortaleza terá quatro retornos e sete desfalques contra o Flamengo

Buscando reverter campanha desfavorável na Série A, Leão recebe Rubro-Negro neste sábado, 25, no Castelão
Atualizado às
Lara Santos
Precisando de uma recuperação quase improvável nesta reta final da Série A, o Fortaleza volta a campo neste sábado, 25, às 19h30min, para enfrentar o Flamengo na Arena Castelão, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Diante do vice-líder, o Tricolor do Pici terá quatro retornos confirmados e sete desfalques, entre suspensos e lesionados.

Dentre as ausências, as novidades são Kuscevic e Lucero, que cumprem suspensão. O centroavante levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Cruzeiro, enquanto o zagueiro cumpre dupla punição: após receber o terceiro amarelo contra o Vasco, foi expulso diretamente na sequência.

Outros cinco nomes seguem fora por lesão. Lucas Crispim, Benevenuto, Matheus Pereira e Allanzinho tratam de problemas musculares na coxa, enquanto o goleiro João Ricardo passou por cirurgia no ombro e não atua mais nesta temporada.

Por outro lado, Martín Palermo terá reforços importantes à disposição. Gastón Ávila, Deyverson, Adam Bareiro e Pablo Roberto retornam de suspensão e devem ser relacionados para o duelo diante do Rubro-Negro.

O técnico argentino também precisa lidar com o risco de novas baixas, já que o Fortaleza vai a campo com seis jogadores pendurados — Lucas Gazal, Pochettino, Lucca Prior, Lucas Sasha, Pikachu e Adam Bareiro.

Situação no Z-4

Vice-lanterna da Série A, com 24 pontos somados, o Fortaleza tem 90% de chance de rebaixamento, segundo projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Para garantir a permanência sem depender de outros resultados, o time do Pici precisaria atingir pelo menos 44 pontos; o que significa vencer, no mínimo, sete das dez partidas restantes, uma missão difícil diante do desempenho recente e da campanha como mandante.

