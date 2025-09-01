Com dois confrontos diretos, Fortaleza terá três jogos no mês de setembro

Leão terá somente três adversários no mês de setembro / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O Fortaleza entrará em campo três vezes no mês de setembro. A equipe tricolor tem somente a disputa do Campeonato Brasileiro até o fim do ano e enfrenta dois adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Vale lembrar que o torneio nacional não terá jogos no fim de semana dos dias 6 e 7 de setembro, devido à Data-Fifa. No sábado, 13 de setembro, o Leão volta a campo na Arena Castelão, para enfrentar o Vitória, às 16 horas. A equipe cearense está a sete pontos do time baiano, atual 17º colocado. O Rubro-Negro vem de vitória sobre o Atlético-Mineiro e deve aproveitar a data-fifa para contratar um novo treinador, uma vez que o interino Rodrigo Chagas vem dirigindo a equipe.