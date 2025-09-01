Com dois confrontos diretos, Fortaleza terá três jogos no mês de setembro

Com dois confrontos diretos, Fortaleza terá três jogos no mês de setembroO Leão do Pici enfrenta os Leões da Barra e da Ilha, precisando vencer ambos os confrontos para diminuir a distância em relação ao 16º colocado
O Fortaleza entrará em campo três vezes no mês de setembro. A equipe tricolor tem somente a disputa do Campeonato Brasileiro até o fim do ano e enfrenta dois adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Vale lembrar que o torneio nacional não terá jogos no fim de semana dos dias 6 e 7 de setembro, devido à Data-Fifa.
No sábado, 13 de setembro, o Leão volta a campo na Arena Castelão, para enfrentar o Vitória, às 16 horas. A equipe cearense está a sete pontos do time baiano, atual 17º colocado. O Rubro-Negro vem de vitória sobre o Atlético-Mineiro e deve aproveitar a data-fifa para contratar um novo treinador, uma vez que o interino Rodrigo Chagas vem dirigindo a equipe.
Após o duelo contra o Leão da Barra, o Fortaleza viaja à São Paulo (SP) para enfrentar o atual terceiro colocado, Palmeiras, às 21 horas, do dia 20 de setembro, no Allianz Parque. O Alviverde está em busca do 13º título brasileiro, mas enfrenta o River Plate, pela Copa Libertadores, antes de atuar contra o Tricolor. A depender do resultado contra os argentinos, os paulistas podem atuar com uma equipe alternativa perante os cearenses.
Para fechar o mês, o Leão recebe o Sport, no sábado 27, às 16 horas, na Arena Castelão. O Leão da Ilha é o atual lanterna da competição, com somente 10 pontos e uma vitória conquistada. No jogo do primeiro turno, as equipes ficaram em 0 a 0 e o Fortaleza reclamou de um gol anulado, onde a arbitragem afirma que a bola não entrou completamente no gol.
O duelo contra o último colocado é crucial para se manter vivo na briga contra o rebaixamento. Nos duelos contra estas equipes no primeiro turno, o Fortaleza somou somente um ponto e marcou um único gol.
No mês de agosto, a equipe leonina somou apenas um ponto em cinco partidas disputadas no campeonato brasileiro e não venceu durante os 31 dias do mês. Com a pausa para a data-fifa e a chegada de mais reforços, o treinador Renato Paiva espera corrigir problemas no time e sair da zona de rebaixamento. Atualmente, a distância do Tricolor para a primeira equipe fora do Z4 é de sete pontos.