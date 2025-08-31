Fortaleza foi derrotado oito vezes desde o fim da pausa do Mundial de Clubes

Fortaleza foi derrotado oito vezes desde o fim da pausa do Mundial de ClubesA única vitória do Fortaleza desde que se encerrou a pausa da Copa do Mundo de clubes foi o 3 a 1 sobre o Bragantino, no dia 26 de julho
O Fortaleza perdeu para o Internacional por 2 a 1 na noite deste domingo, 31, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), e chegou a oitava derrota desde que a temporada retornou da pausa para o Mundial de Clubes. No período, o Leão somou três pontos apenas uma vez.
A única vitória do Fortaleza desde que se encerrou a pausa da Copa do Mundo de clubes foi o 3 a 1 sobre o Bragantino, no dia 26 de julho. O duelo em questão marcava somente a segunda partida de Renato Paiva enquanto treinador do Leão.
Ao todo, o Fortaleza entrou em campo em 12 oportunidades neste recorte, perdendo oito vezes, empatando três e vencendo somente o jogo citado. No período, o aproveitamento do Tricolor foi de 11,1%. Fazendo um recorte somente das partidas onde Renato Paiva dirigiu a equipe, o Leão teve 22,2% de aproveitamento.
Leia mais
No Campeonato Brasileiro, o Tricolor não soma pontos desde o dia 3 de agosto, quando empatou por 1 a 1 com o Corinthians na Neo Química Arena. Desde então, o Fortaleza foi derrotado em quatro partidas consecutivas pelo Campeonato Brasileiro.
O próximo compromisso da equipe cearense é no sábado, seis, às 16 horas, na Arena Castelão, contra o Vitória. O confronto entre Leões é crucial para o Fortaleza, uma vez que além de ser um rival direto, a diferença do time cearense para o baiano é de sete pontos.
Jogos do Fortaleza desde o fim da pausa para o Mundial:
- Bahia 2x1 Fortaleza - Copa do Nordeste
- Fortaleza 0x1 Ceará - Campeonato Brasileiro
- Fortaleza 1x1 Bahia - Campeonato Brasileiro
- Fortaleza 3x1 RB Bragantino - Campeonato Brasileiro
- Grêmio 2x1 Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- Corinthians 1x1 Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- Fortaleza 0x5 Botafogo - Campeonato Brasileiro
- Fortaleza 0x0 Vélez Sarsfield - Copa Libertadores
- Fluminense 2x1 Fortaleza - Campeonato Brasileiro
- Vélez Sarsfield 2x0 Fortaleza - Copa Libertadores
- Fortaleza 0x1 Mirasosl - Campeonato Brasileiro
- Internacional 2x1 Fortaleza - Campeonato Brasileiro