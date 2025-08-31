Fortaleza foi derrotado oito vezes desde o fim da pausa do Mundial de Clubes

O Leão empatou outras três vezes durante o recorte / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O Fortaleza perdeu para o Internacional por 2 a 1 na noite deste domingo, 31, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), e chegou a oitava derrota desde que a temporada retornou da pausa para o Mundial de Clubes. No período, o Leão somou três pontos apenas uma vez. A única vitória do Fortaleza desde que se encerrou a pausa da Copa do Mundo de clubes foi o 3 a 1 sobre o Bragantino, no dia 26 de julho. O duelo em questão marcava somente a segunda partida de Renato Paiva enquanto treinador do Leão.