Olympiacos anuncia zagueiro Gustavo Mancha, ex-Fortaleza

Defensor tem contrato com o clube grego até a metade de 2029
Autor Lara Santos
O Olympiacos anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Gustavo Mancha, ex-Fortaleza, nesta segunda-feira, 1º, pelas redes sociais do clube. O defensor havia sido negociado pelo Tricolor na última quinta-feira, 28, por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 24,8 milhões), com vínculo até a metade de 2029. O Leão manteve 20% dos direitos econômicos do atleta.

“Bem-vindo à família Olympiacos, Gustavo Mancha”, publicou o clube grego na legenda da postagem de apresentação.

Atual campeão da Super Liga Grega, o Olympiacos defende o título nesta temporada e também disputa a Liga dos Campeões. No principal torneio europeu, a equipe enfrentará gigantes como Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Juventus e Benfica.

Revelado na base do Palmeiras, Mancha chegou ao Fortaleza em 2023 para atuar no sub-20. Durante a Copinha deste ano, foi integrado ao elenco profissional e seguiu com o grupo na pré-temporada nos Estados Unidos. Na atual temporada, somou 23 partidas pelo Leão.

Em nota, o Leão do Pici agradeceu ao jogador e desejou sucesso ao jogador no futebol europeu. “O Tricolor agradece toda a dedicação do zagueiro desde as categorias de base e sempre estará torcendo pelo seu sucesso profissional. Que o atleta possa brilhar em alto nível no futebol europeu atuando nas grandes competições. Sucesso, Mancha”, diz o comunicado.

