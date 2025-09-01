Com a camisa 10, ex-Fortaleza Kervin Andrade é anunciado pelo Maccabi Tel Aviv

Com a camisa 10, ex-Fortaleza Kervin Andrade é anunciado pelo Maccabi Tel AvivO clube cearense negociou 60% dos direitos econômicos do venezuelano por 1,8 milhões de dólares, permanecendo com 40% dos direitos econômicos
Kervin Andrade foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira, 1º, como novo jogador do Maccabi Tel Aviv, de Israel. O Fortaleza também divulgou uma nota de agradecimento ao meia-atacante de 20 anos e informou os valores da negociação.
O clube cearense vendeu 60% dos direitos econômicos do venezuelano por 1,8 milhão de dólares e manteve ainda 40% sob sua posse. No novo clube, Kervin usará a camisa 10.
A equipe israelense anunciou a contratação em um vídeo bem-humorado publicado nas redes sociais.
No Leão, o meia-atacante ganhou destaque na Copinha de 2024 e logo foi promovido ao elenco profissional sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Na primeira temporada, teve boas atuações, com destaque para o gol marcado contra o Boca Juniors em La Bombonera, e encerrou o ano com 35 jogos, sete gols e cinco assistências no time principal.
Em 2025, Kervin perdeu espaço na equipe e disputou apenas 15 partidas, com um gol e uma assistência.
"O Tricolor do Pici agradece todo empenho do atleta desde as categorias de base e sempre torcerá pelo seu sucesso profissional. Que o Kervin continue brilhando nessa sua nova etapa da carreira", comunicou o Fortaleza em nota.
Mercado da bola do Tricolor
Nesta segunda-feira, o Fortaleza teve uma movimentação intensa no mercado da bola com novos reforços e oficialização de saídas. Além da venda de Kervin, o Tricolor oficializou a transferência de Gustavo Mancha por 4,5 milhões de euros para o Olympiacos, da Grécia.
Por outro lado, o clube anunciou a contratação do colombiano Yeison Guzmán e de Lucas Crispim, retornando ao time após passagem pelo futebol tailandês.