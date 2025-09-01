Fortaleza regulariza e anuncia meia colombiano Yeison Guzmán

Fortaleza regulariza e anuncia meia colombiano Yeison GuzmánO atleta deve assumir a camisa 10 deixada por Calebe e vive a expectativa de ser regularizado a tempo para estrear ante o Vélez-ARG, na Libertadores
Após quase um mês de espera, o Fortaleza regularizou o meio-campista colombiano Yeison Guzmán no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta segunda-feira, 1º, e prepara anúncio do jogador. Apesar de treinar no clube do Pici há quase um mês, Guzmán não foi anunciado antes devido a entraves na negociação.
No Tricolor, o colombiano deve herdar a camisa 10 deixada por Calebe, que está emprestado ao Alavés, da Espanha. O meia de 27 anos estava no Torpedo Moscow, da Rússia, e chega ao Fortaleza por cerca de US$ 1 milhão e assina contrato até o fim de 2027. Como adiantado pelo Esportes O POVO, o atleta era o primeiro da lista do Tricolor para a posição.
Na temporada de 2025, Guzmán marcou cinco gols em 11 partidas disputadas pelo Torpedo Moscow. Antes do clube russo, esteve no Tolima, da Colômbia, onde atuou em 94 jogos, balançando as redes 28 vezes e contribuindo com 17 assistências.
Por chegar do futebol europeu, Guzmán estava de férias e a última vez que o meia entrou em campo foi no dia 17 de maio — ou seja, está há mais de dois meses sem jogar partidas oficiais e vai precisar se mostrar apto fisicamente até lá. No currículo, o meia também acumula passagens por Atlético Nacional-COL e Envigado-COL.
Meio de campo do Fortaleza
No setor, Paiva estabeleceu a dupla de volantes Matheus Pereira e Lucas Sasha, mas tem testado diferentes meias. Contra Bahia e RB Bragantino-SP, o escolhido foi Tomás Pochettino, mas o argentino sofreu um estiramento ligamentar no joelho direito e está entregue ao departamento médico. Nos dois duelos seguintes, diante do Grêmio-RS e do Corinthians-SP, o jovem Lucca Prior ganhou oportunidades.
Renato Paiva ainda tem Emmanuel Martínez e Kervin Andrade como opções viáveis para a posição de criação, mas a dupla não vive bom momento. Em paralelo, o Leão segue atento ao mercado e negocia com outros jogadores para reforçar o time. A busca inclui um goleiro — com Helton Leite sendo o principal nome —, um zagueiro e um volante — o mais avançado é Rezende, do Bahia.
Mercado da bola do Tricolor
Nesta segunda-feira, o Fortaleza teve uma movimentação intensa no mercado da bola com novos reforços e oficialização de saídas. Além do acerto com Guzmán, o Leão anunciou o retorno do meia Lucas Crispim após passagem pelo futebol tailandês.
Por outro lado, o clube anunciou a transferência de Gustavo Mancha por 4,5 milhões de euros para o Olympiacos, da Grécia. O meio-campista venezuelano Kervin Andrade foi outro que deixou o time do Pici para se tornar o novo jogador do Maccabi Tel Aviv, de Israel, por 1,8 milhão de dólares.