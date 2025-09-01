Fortaleza regulariza e anuncia meia colombiano Yeison Guzmán

O meio-campista Yeison Guzman teve passagem marcante pelo Tolima / Crédito: Juan Carlos HERNANDEZ / AFP

Após quase um mês de espera, o Fortaleza regularizou o meio-campista colombiano Yeison Guzmán no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta segunda-feira, 1º, e prepara anúncio do jogador. Apesar de treinar no clube do Pici há quase um mês, Guzmán não foi anunciado antes devido a entraves na negociação. No Tricolor, o colombiano deve herdar a camisa 10 deixada por Calebe, que está emprestado ao Alavés, da Espanha. O meia de 27 anos estava no Torpedo Moscow, da Rússia, e chega ao Fortaleza por cerca de US$ 1 milhão e assina contrato até o fim de 2027. Como adiantado pelo Esportes O POVO, o atleta era o primeiro da lista do Tricolor para a posição.