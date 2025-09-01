Fortaleza anuncia retorno de Lucas Crispim em definitivo até junho de 2026

Fortaleza anuncia retorno de Lucas Crispim em definitivo até junho de 2026O jogador firmou contrato até junho de 2026 e já chegou na capital cearense para se apresentar ao Leão do Pici
O Fortaleza anunciou o retorno do meia Lucas Crispim, de 31 anos, que estava no Buriram United, da Tailândia, volta ao Tricolor, no qual já vestiu a camisa 10, após duas temporadas. O atleta já está na capital cearense e tem contrato em definitivo até 31 de junho de 2026.
Durante sua primeira passagem pelo Pici, entre 2021 e 2023, o "Parça", como ficou conhecido, ganhou destaque e conquistou o carinho da torcida leonina. Ao todo, foram 128 jogos, nove gols, 17 assistências, além da conquista de três Campeonatos Cearenses e uma Copa do Nordeste.
O meia também esteve presente em campanhas históricas do clube, como as classificações para a Copa Libertadores, em 2021 e 2022, e no vice-campeonato da Copa Sul-Americana, em 2023. No futebol tailandês, Crispim manteve bons números. Em 61 partidas pelo Buriram United, marcou 17 gols e distribuiu 10 assistências.
O meia chega ao Tricolor com o time lutando contra o rebaixamento e apenas 15 pontos somados na Série A. Em 2022, Crispim estava no elenco que conseguiu escapar da queda sob o comando de Vojvoda.
O jogador chega para ser uma opção para diversas funções na equipe tricolor. O atleta é capaz de atuar como meia ofensivo, meia aberto por ambos os lados, segundo volante, ala-esquerdo e em alguns jogos da temporada 2023, atuou como lateral esquerdo.
