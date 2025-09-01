Fortaleza anuncia retorno de Lucas Crispim em definitivo até junho de 2026

Lucas Crispim atuava como ala com Juan Pablo Vojvoda / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou o retorno do meia Lucas Crispim, de 31 anos, que estava no Buriram United, da Tailândia, volta ao Tricolor, no qual já vestiu a camisa 10, após duas temporadas. O atleta já está na capital cearense e tem contrato em definitivo até 31 de junho de 2026. Durante sua primeira passagem pelo Pici, entre 2021 e 2023, o "Parça", como ficou conhecido, ganhou destaque e conquistou o carinho da torcida leonina. Ao todo, foram 128 jogos, nove gols, 17 assistências, além da conquista de três Campeonatos Cearenses e uma Copa do Nordeste.