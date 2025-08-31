Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza sofreu gols em nove dos 10 jogos em que Renato Paiva dirigiu a equipe

O Fortaleza é dono da segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 34 gols sofridos, sendo melhor apenas que o Juventude, que foi vazado 41 vezes
Autor João Bosco Neto
O Fortaleza foi derrotado pelo Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), na noite deste domingo, 31, e se complicou na briga contra o rebaixamento. O duelo, vencido pelo Colorado por 2 a 1, marcou a nona partida onde o Leão sofreu gols sob o comando de Renato Paiva.

Nos 10 jogos onde a equipe foi dirigida pelo português, só não sofreu gols em uma partida, o 0 a 0 contra o Vélez no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Neste recorte, a equipe sofreu 17 tentos, com uma média de 1,7 gol por partida.

O Fortaleza também é dono da segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 34 gols sofridos, sendo melhor apenas que o Juventude, que foi vazado 41 vezes. Na Série A, o Leão sofreu gol nas últimas 13 rodadas.

Os números ruins da equipe sob o comando de Renato Paiva também passam por falhas individuais. Na derrota por 2 a 1 para o Grêmio, o goleiro Magrão cometeu dois pênaltis no início da partida, ambos convertidos pelo adversário.

No duelo contra o Botafogo, o zagueiro Gustavo Mancha foi expulso também no início do jogo, forçando o Fortaleza a jogar a partida inteira com um jogador a menos. Na ocasião, o Tricolor acabou sendo goleado por 5 a 0.

No jogo deste domingo, o experiente zagueiro Brítez cometeu pênalti em cima do atacante Carbonero, lance esse que originou o primeiro gol do Internacional.

O próximo compromisso da equipe cearense é no sábado, seis, às 16 horas, na Arena Castelão, contra o Vitória. O confronto entre Leões é crucial para o Fortaleza, uma vez que além de ser um rival direto, a diferença do time cearense para o baiano é de sete pontos.

