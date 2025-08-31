Fortaleza sofreu gols em nove dos 10 jogos em que Renato Paiva dirigiu a equipe

Técnico Renato Paiva, do Fortaleza / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Fortaleza foi derrotado pelo Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), na noite deste domingo, 31, e se complicou na briga contra o rebaixamento. O duelo, vencido pelo Colorado por 2 a 1, marcou a nona partida onde o Leão sofreu gols sob o comando de Renato Paiva. Nos 10 jogos onde a equipe foi dirigida pelo português, só não sofreu gols em uma partida, o 0 a 0 contra o Vélez no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Neste recorte, a equipe sofreu 17 tentos, com uma média de 1,7 gol por partida.