Fortaleza sofreu gols em nove dos 10 jogos em que Renato Paiva dirigiu a equipe

O Fortaleza foi derrotado pelo Internacional, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), na noite deste domingo, 31, e se complicou na briga contra o rebaixamento. O duelo, vencido pelo Colorado por 2 a 1, marcou a nona partida onde o Leão sofreu gols sob o comando de Renato Paiva.
Nos 10 jogos onde a equipe foi dirigida pelo português, só não sofreu gols em uma partida, o 0 a 0 contra o Vélez no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Neste recorte, a equipe sofreu 17 tentos, com uma média de 1,7 gol por partida.
O Fortaleza também é dono da segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 34 gols sofridos, sendo melhor apenas que o Juventude, que foi vazado 41 vezes. Na Série A, o Leão sofreu gol nas últimas 13 rodadas.
Os números ruins da equipe sob o comando de Renato Paiva também passam por falhas individuais. Na derrota por 2 a 1 para o Grêmio, o goleiro Magrão cometeu dois pênaltis no início da partida, ambos convertidos pelo adversário.
No duelo contra o Botafogo, o zagueiro Gustavo Mancha foi expulso também no início do jogo, forçando o Fortaleza a jogar a partida inteira com um jogador a menos. Na ocasião, o Tricolor acabou sendo goleado por 5 a 0.
No jogo deste domingo, o experiente zagueiro Brítez cometeu pênalti em cima do atacante Carbonero, lance esse que originou o primeiro gol do Internacional.
O próximo compromisso da equipe cearense é no sábado, seis, às 16 horas, na Arena Castelão, contra o Vitória. O confronto entre Leões é crucial para o Fortaleza, uma vez que além de ser um rival direto, a diferença do time cearense para o baiano é de sete pontos.