Renato Paiva admite falhas do Fortaleza, mas confia em reação: "Acreditamos"O comandante tricolor ressaltou que ainda há chances matemáticas de o Fortaleza evitar o rebaixamento
Derrotado por 2 a 1 pelo Internacional no Beira-Rio, nesse domingo, 31, o Fortaleza chegou ao sexto jogo consecutivo sem vitória na Série A. Após a partida, o técnico Renato Paiva concedeu entrevista coletiva, lamentou o resultado e reconheceu as dificuldades da equipe, mas reforçou a confiança em uma recuperação do Tricolor.
Com a manutencção da má fase, o Leão do Pici permanece na vice-lanterna do Brasileirão, com 15 pontos somados e a sete pontos de distância do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
“O Internacional entrou melhor no jogo, como já esperávamos que acontecesse. Jogando em casa e também pressionados, buscaram o ataque desde o início. Tiveram algumas oportunidades e, numa delas, cometemos um pênalti que acabou dando vantagem ao adversário. Depois, mais uma vez, destaco a reação da equipe após o gol, como já havia acontecido em outros jogos”, analisou Paiva.
Apesar da situação delicada, o treinador fez questão de reforçar sua confiança no grupo. “Enquanto matematicamente for possível, acreditamos. Agora teremos jogos em casa contra adversários diretos nessa luta. Sei que a distância aumentou para sete pontos, mas vou continuar a acreditar. A equipe mostra competência para vencer, pelo menos em termos ofensivos consegue fazê-lo”, ressaltou.
O técnico também reconheceu a necessidade de ajustes. “Temos que melhorar a questão defensiva, isso não há dúvida. Vamos aproveitar esse tempo para trabalhar mais e melhor esse aspecto, mas eu continuo a acreditar”, completou.
Com a pausa da Data Fifa, o Fortaleza terá duas semanas de preparação antes de voltar a campo. O próximo compromisso será no dia 13, às 16 horas, contra o Vitória, no Castelão, pela 23ª rodada da Série A.