Renato Paiva admite falhas do Fortaleza, mas confia em reação: "Acreditamos"

Derrotado por 2 a 1 pelo Internacional no Beira-Rio, nesse domingo, 31, o Fortaleza chegou ao sexto jogo consecutivo sem vitória na Série A. Após a partida, o técnico Renato Paiva concedeu entrevista coletiva, lamentou o resultado e reconheceu as dificuldades da equipe, mas reforçou a confiança em uma recuperação do Tricolor. Com a manutencção da má fase, o Leão do Pici permanece na vice-lanterna do Brasileirão, com 15 pontos somados e a sete pontos de distância do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.