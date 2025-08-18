Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Evolução do Fortaleza com Renato Paiva terminou?

Na avaliação dos comentaristas do programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, o treinador Renato Paiva errou ao poupar os titulares para o duelo contra o Vélez
O Fortaleza perdeu para o Fluminense pelo placar de 2 a 1 em duelo realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a 10ª derrota do Tricolor no torneio e estacionou a equipe na 19ª colocação, com 15 pontos.

Na avaliação dos comentaristas do programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, o treinador Renato Paiva errou ao poupar os titulares para o duelo contra o Vélez, pela Copa Libertadores. Além disso, os profissionais ressaltaram que apesar de uma melhora inicial com a chegada do português, o Fortaleza continua repetindo os mesmos erros durante os jogos.

