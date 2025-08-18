Evolução do Fortaleza com Renato Paiva terminou?

Na avaliação dos comentaristas do programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, o treinador Renato Paiva errou ao poupar os titulares para o duelo contra o Vélez

O Fortaleza perdeu para o Fluminense pelo placar de 2 a 1 em duelo realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a 10ª derrota do Tricolor no torneio e estacionou a equipe na 19ª colocação, com 15 pontos.

Na avaliação dos comentaristas do programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, o treinador Renato Paiva errou ao poupar os titulares para o duelo contra o Vélez, pela Copa Libertadores. Além disso, os profissionais ressaltaram que apesar de uma melhora inicial com a chegada do português, o Fortaleza continua repetindo os mesmos erros durante os jogos.