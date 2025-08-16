Fortaleza venceu apenas três dos últimos vinte jogos disputados na temporada

Fortaleza venceu apenas três dos últimos vinte jogos disputados na temporadaLeão ocupa a 18 posição na tabela do Brasileirão e está na zona de rebaixamento desde a 11ª rodada
O Fortaleza somou mais uma derrota na Série A do Brasileirão ao ser superado neste domingo, 16, em 2 a 1 pelo Fluminense no Maracanã. O revés não só mantém o Leão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas aumenta uma sequência de resultados negativos no Tricolor do Pici.
Nos últimos 20 jogos da equipe hoje comandada por Renato Paiva, apenas três vitórias foram contabilizadas, com sete empates e dez derrotas. Por tais resultados passam as eliminações na Copa do Brasil diante do Retrô e na Copa do Nordeste contra o Bahia.
Atualmente, o time do Pici disputa Copa Libertadores e Série A do Brasileirão. Nas oitavas de final da competição continental, o grupo somou um empate no jogo de ida, na Arena Castelão, e irá para a Argentina em busca de uma vitória para seguir na competição. No Brasileirão, a situação é ainda mais delicada.
Com 15 pontos, o Leão é o 18ª colocado após 19 partidas disputadas. O Sport, 20° colocado, possui 12 pontos com 18 jogos. O 19°, Juventude, possui 14 pontos.
Para se recuperar na Série A, o Tricolor voltará a campo no próximo domingo, 24, às 18h30min, diante do Mirassol na Arena Castelão. Antes disso, o time leonino vai até a Argentina, onde enfrentará o Vélez pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores na próxima terça-feira, 19, às 19 horas.