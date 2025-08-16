Fortaleza venceu apenas três dos últimos vinte jogos disputados na temporada

Leão ocupa a 18 posição na tabela do Brasileirão e está na zona de rebaixamento desde a 11ª rodada

Nos últimos 20 jogos da equipe hoje comandada por Renato Paiva, apenas três vitórias foram contabilizadas, com sete empates e dez derrotas. Por tais resultados passam as eliminações na Copa do Brasil diante do Retrô e na Copa do Nordeste contra o Bahia.

O Fortaleza somou mais uma derrota na Série A do Brasileirão ao ser superado neste domingo, 16, em 2 a 1 pelo Fluminense no Maracanã . O revés não só mantém o Leão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas aumenta uma sequência de resultados negativos no Tricolor do Pici.

Atualmente, o time do Pici disputa Copa Libertadores e Série A do Brasileirão. Nas oitavas de final da competição continental, o grupo somou um empate no jogo de ida, na Arena Castelão, e irá para a Argentina em busca de uma vitória para seguir na competição. No Brasileirão, a situação é ainda mais delicada.

Com 15 pontos, o Leão é o 18ª colocado após 19 partidas disputadas. O Sport, 20° colocado, possui 12 pontos com 18 jogos. O 19°, Juventude, possui 14 pontos.

Para se recuperar na Série A, o Tricolor voltará a campo no próximo domingo, 24, às 18h30min, diante do Mirassol na Arena Castelão. Antes disso, o time leonino vai até a Argentina, onde enfrentará o Vélez pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores na próxima terça-feira, 19, às 19 horas.