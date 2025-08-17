Paiva elogia Fortaleza em derrota para o Fluminense, mas cobra: "Errar menos"

Tricolor do Pici buscou jogo, mas foi superado em 2 a 1 pelo Time de Guerreiros no último sábado, no Maracanã

"Vamos tirar o Fortaleza dessa situação. Não tenho dúvida nenhuma. Porque hoje a exibição, tenha certeza absoluta que quem entende de futebol, quem ama o Fortaleza, tem que dizer que jogamos bem, jogamos muito bem. Fomos penalizados por detalhes e por erros, não trazemos os três pontos, mas jogamos bem. Continuar a jogar bem vai nos dar possibilidade de vencer jogos", acentuou ele.

A derrota do Fortaleza para o Fluminense pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão foi elogiada no quesito tático pelo técnico Renato Paiva. Em coletiva após a partida do último sábado, ainda que o Leão tenha caído para a 19ª posição da tabela com a falta de pontos somados, o treinador acentuou que o time fez uma boa apresentação, já que teve mais a bola e criou oportunidades de gol frente ao Tricolor das Laranjeiras no Maracanã, o que deu ao português uma sensação positiva sobre o time no campeonato.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Questionado sobre os detalhes e erros, Paiva frisou a proposta de jogo do Fluminense, que mesmo atuando no Rio de Janeiro foi em busca de um resultado positivo e se impôs frente ao time de Renato Gaúcho.

"Seria muito fácil chegar hoje aqui e a bola queimar, eu me esconder, não jogarmos, mas fizemos exatamente o contrário. A proposta de jogo foi exatamente nossa desde o início. Entramos muitíssimo bem no jogo. Em um único arremate que o Fluminense tem, ele faz o gol. Se jogar assim, a minha equipe de certeza não vai ser rebaixada. Agora, a minha equipe precisa jogar assim e errar menos. (...) Esse é o problema dos últimos jogos. Somos muito penalizados quando erramos", disse.

Outro ponto que Renato Paiva citou como responsável pelo revés foram os desfalques por lesão. Nas contas do treinador, houve um desfalque de "quase 50%" dos principais titulares do Leão com as ausências de Pochettino, Moisés e Matheus, o que influencia diretamente nas atuações.

"Nós jogamos dessa forma com soluções a aparecer, novas. Se formos ver, os últimos 11 (titulares) utilizados no Fortaleza antes mesmo de eu chegar, Pochettino, Moisés e Matheus são três pesos pesados. Quando falta um desses jogadores é uma coisa. Quando falta três dessas, mas Kuscevic, é quase 50% de uma equipe sem vir a jogar de maneira consecutiva. Essas ausência obviamente não ajudam. Mas quem está entrando está dando uma resposta importante, portanto, as lesões fazem parte", amenizou.