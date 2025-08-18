Fortaleza não vence em campo como visitante desde fevereiro

Último triunfo do Leão jogando fora de casa ocorreu contra o Sport, na Ilha do Retiro

Vice-lanterna da Série A após a derrota para o Fluminense, o Fortaleza segue enfrentando um momento turbulento na temporada. O revés no Maracanã ampliou o jejum do clube como visitante, já que o Tricolor do Pici não conquista uma vitória fora de casa desde fevereiro.

A última vez em que o time venceu longe de seus domínios foi no início daquele mês, quando superou o Sport por 2 a 0, na Ilha do Retiro, pela primeira fase da Copa do Nordeste.