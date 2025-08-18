Fortaleza não vence em campo como visitante desde fevereiro

Fortaleza não vence em campo como visitante desde fevereiroÚltimo triunfo do Leão jogando fora de casa ocorreu contra o Sport, na Ilha do Retiro
Vice-lanterna da Série A após a derrota para o Fluminense, o Fortaleza segue enfrentando um momento turbulento na temporada. O revés no Maracanã ampliou o jejum do clube como visitante, já que o Tricolor do Pici não conquista uma vitória fora de casa desde fevereiro.
A última vez em que o time venceu longe de seus domínios foi no início daquele mês, quando superou o Sport por 2 a 0, na Ilha do Retiro, pela primeira fase da Copa do Nordeste.
De lá para cá, o Fortaleza já entrou em campo 18 vezes como visitante, somando oito empates e nove derrotas entre jogos da Libertadores, Série A e Copa do Nordeste. A única vitória registrada nesse período ocorreu fora das quatro linhas. Em abril, a Conmebol puniu o Colo-Colo, e o Fortaleza acabou declarado vencedor no confronto válido pela competição continental.
O próximo desafio da equipe de Renato paiva também será longe de casa. Nesta terça-feira, 19, o Fortaleza encara o Vélez Sarsfield no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG), pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. No primeiro duelo, ocorrido no Castelão, as equipes ficaram no empate sem gols.