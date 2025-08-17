Fortaleza cai para vice-lanterna da Série A e fica a 4 pontos de saída do Z-4

Das quatro equipes que iniciaram a rodada no Z-4, somente o Tricolor do Pici não pontuou

Com o empate entre Vitória-BA e Juventude-RS, os gaúchos chegaram aos 15 pontos — mesma pontuação do Fortaleza. No entanto, o Tricolor do Pici viu os adversários assumirem a 18ª colocação, em razão dos critérios de desempate, e acabou herdando a vice-lanterna da Série A.

A derrota do Fortaleza para o Fluminense na tarde desse sábado, 16, foi agravada pela combinação de resultados dos concorrentes diretos na 20ª rodada da Série A. Das quatro equipes que iniciaram a rodada no Z-4, somente o Tricolor do Pici não pontuou. Com isso, a situação dos comandados de Renato Paiva ficou ainda mais complicada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quem também pontuou e complicou ainda mais a fase do Fortaleza foi o Vasco. O Cruzmaltino, que iniciou a rodada em 17º lugar (primeiro time dentro do Z-4), viajou até São Paulo para enfrentar o Santos e não tomou conhecimento do adversário: goleou o Peixe por 6 a 0 no Morumbis e aumentou para quatro pontos a diferença para o Leão.

Além da pontuação, a quantidade de jogos também preocupa o torcedor tricolor. Mesmo com uma partida atrasada a disputar, o Fortaleza já entrou em campo uma vez a mais que Juventude e Sport-PE — também integrantes da zona de rebaixamento — e que o Vasco, 16º colocado.

O Tricolor do Pici volta a campo no próximo domingo, 24, às 18h30min, contra o Mirassol, na Arena Castelão, pelo Brasileirão. Antes disso, terá compromisso internacional: enfrenta o Vélez Sarsfield, na Argentina, na terça-feira, 19, às 19 horas, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. No duelo de ida, disputado em Fortaleza, as equipes ficaram no empate sem gols.