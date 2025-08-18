Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Graziani analisa nova derrota do Fortaleza no Brasileirão

Graziani analisa nova derrota do Fortaleza no Brasileirão

Para o jornalista, apesar do Fortaleza ter mais posse durante o jogo, o time não fez uma grande partida na fase defensiva
Autor João Bosco Neto
O Fortaleza foi derrotado pelo Fluminense pelo placar de 2 a 1 em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que ocorreu no Maracanã, marcou o 10º revés do Tricolor no torneio e estacionou a equipe na 19ª colocação, com 15 pontos.

Fernando Graziani, âncora e comentarista da rádio O POVO CBN, avaliou a postura da equipe no programa do Esportes do Povo desta segunda-feira, 18. Para o jornalista, apesar do Fortaleza ter mais posse durante o jogo, o time não fez uma grande partida na fase defensiva.

