Graziani analisa nova derrota do Fortaleza no Brasileirão

O Fortaleza foi derrotado pelo Fluminense pelo placar de 2 a 1 em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que ocorreu no Maracanã, marcou o 10º revés do Tricolor no torneio e estacionou a equipe na 19ª colocação, com 15 pontos.

Fernando Graziani, âncora e comentarista da rádio O POVO CBN, avaliou a postura da equipe no programa do Esportes do Povo desta segunda-feira, 18. Para o jornalista, apesar do Fortaleza ter mais posse durante o jogo, o time não fez uma grande partida na fase defensiva.