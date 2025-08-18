Fortaleza tem desfalques contra o Vélez e retorno de Mancha; confira

Em baixa no Brasileirão, o Fortaleza volta as atenções para a Libertadores em busca de avançar às quartas de final e melhorar a campanha da temporada. Nesta terça-feira, 19, o Tricolor do Pici encara o Vélez Sarsfield no duelo de volta das oitavas de final. A delegação já está em Buenos Aires e realiza o último treino nesta segunda-feira, no CT do Boca Juniors.

Para o confronto, Renato Paiva não poderá contar com quatro atletas que seguem em recuperação no departamento médico. O goleiro Brenno trata uma fratura na mão direita; Pochettino se recupera de estiramento ligamentar no joelho; Moisés sofre como lesão na coxa esquerda; e Kuscevic trata de um edema muscular também na região da coxa.