Fortaleza encaminha saída de Luquinhas para ex-clube de Guzmán

Fortaleza encaminha saída de Luquinhas para ex-clube de GuzmánMeio-campista deve defender o Torpedo, da Rússia, equipe dirigida por Ari e onde atuava o colombiano, que será reforço do Tricolor
Fora dos planos do Fortaleza após retornar do futebol polonês, o meia Luquinhas retornará à Europa, agora com novo destino. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor encaminhou negociação para ida do jogador de 28 anos ao Torpedo, da Rússia.
A equipe de Moscou, que tem o ex-atacante cearense Ari como dirigente, é onde atuava o colombiano Yeison Guzmán, que será reforço do Fortaleza. As tratativas ocorreram em paralelo nas últimas semanas e devem ter um desfecho de forma concomitante.
O Torpedo havia conseguido o acesso em campo para a elite do Campeonato Russo, mas acabou rebaixado por questões administrativas e vive momento de reorganização interna. A equipe já está disputando a nova temporada da segunda divisão nacional.
Luquinhas tem contrato com o Leão até o fim de 2026, após ser adquirido por R$ 7,2 milhões (1,5 milhão de dólares), na cotação da época. O jogador já está em solo europeu e deve ser apresentar ao novo time em breve. A janela de transferências na Rússia segue aberta até 11 de setembro.
Reforço no início de 2024, o meio-campista disputou apenas dez partidas pelo time do Pici e perdeu espaço no elenco. Acabou emprestado ao Legia Varsóvia, da Polônia, clube que já havia defendido, e viveu a melhor temporada da carreira: 13 gols e quatro assistências em 46 partidas.
Ainda assim, os poloneses não exerceram a opção de compra, que era de 1 milhão de euros, e Luquinhas voltou ao Brasil, mas não se reapresentou ao Fortaleza. Em entrevista ao programa Esportes do Povo, em 1º de julho, o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, revelou que o meia tinha algumas sondagens.
A carreira de Luquinhas
Luquinhas, que é meio-campista e também pode jogar como atacante pelos lados, não tinha defendido um time profissional do Brasil até chegar ao Pici. Aos 17 anos, nas categorias de base do Ceilandense, transferiu-se para o Vilafranquense, de Portugal. Ainda atuou por Benfica B e Desportivo Aves no país lusitano.
Em 2019, o meia brasileiro partiu para a Polônia, onde vestiu a camisa do Legia Varsóvia por três temporadas, até se transferir para os Estados Unidos, país em que defendeu o New York Red Bulls. Após dois anos na América do Norte, foi comprado pelo Fortaleza. Com poucas oportunidades, acabou emprestado para o Legia.