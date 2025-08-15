Fortaleza encaminha saída de Luquinhas para ex-clube de Guzmán

Meia Luquinhas em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Fora dos planos do Fortaleza após retornar do futebol polonês, o meia Luquinhas retornará à Europa, agora com novo destino. O Esportes O POVO apurou que o Tricolor encaminhou negociação para ida do jogador de 28 anos ao Torpedo, da Rússia. A equipe de Moscou, que tem o ex-atacante cearense Ari como dirigente, é onde atuava o colombiano Yeison Guzmán, que será reforço do Fortaleza. As tratativas ocorreram em paralelo nas últimas semanas e devem ter um desfecho de forma concomitante.

Ainda assim, os poloneses não exerceram a opção de compra, que era de 1 milhão de euros, e Luquinhas voltou ao Brasil, mas não se reapresentou ao Fortaleza. Em entrevista ao programa Esportes do Povo, em 1º de julho, o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, revelou que o meia tinha algumas sondagens. A carreira de Luquinhas Luquinhas, que é meio-campista e também pode jogar como atacante pelos lados, não tinha defendido um time profissional do Brasil até chegar ao Pici. Aos 17 anos, nas categorias de base do Ceilandense, transferiu-se para o Vilafranquense, de Portugal. Ainda atuou por Benfica B e Desportivo Aves no país lusitano.