Fortaleza acerta contratação do meia colombiano Yeison Guzmán até 2027

O Fortaleza está perto de anunciar o meia Yeison Guzmán, camisa 10 do Torpedo Moscow, como nova contratação. Conforme adiantado com exclusividade pelo Esportes O POVO, o ofensivo era o primeiro da lista de interesses do Leão do Pici para a posição. A informação do acerto, com contrato até 2027, foi veiculada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem.

De acordo com a apuração do Esportes O POVO, a previsão de chegada do jogador à capital cearense é até quarta-feira, 5. Na temporada de 2025, o meia de 27 anos marcou cinco gols em 11 partidas disputadas. Antes do clube russo, esteve no Tolima, da Colômbia, onde atuou em 94 jogos, balançando as redes 28 vezes e contribuindo com 17 assistências.