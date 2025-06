Clube polonês não exerce compra por Luquinhas e Fortaleza aguarda ofertas, diz diretor

O meio-campista Luquinhas, que pertence ao Fortaleza, não será comprado pelo Legia Varsóvia, da Polônia. A informação foi revelada pelo diretor de futebol do Leão, Sérgio Papellin, em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO , da Rádio O POVO CBN , nesta sexta-feira, 20. Na ocasião, o dirigente ainda afirmou que existem outras equipes interessadas no jogador.

Emprestado pelo Tricolor, o meia de 28 anos fez uma das melhores temporadas da carreira em 2024/25. Com 46 jogos disputados, anotou 13 gols e distribuiu quatro assistências. Lá, foi campeão da Copa da Polônia. Conforme apurou a coluna Afonso Ribeiro, o valor da opção de compra era de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,35 milhões na cotação atual).



Fora dos planos do Fortaleza, o jogador agora aguarda novas propostas para definir, junto ao Leão, seu destino. Adquirido por R$ 7,2 milhões no início de 2024, ele tem vínculo no Pici até 2027. Em solo alencarino, foram apenas seis jogos disputados, seis na Copa do Nordeste e três no Campeonato Cearense.