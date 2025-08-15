Com João Ricardo, Fortaleza embarca para o Rio de Janeiro; veja atletas relacionados

Com João Ricardo, Fortaleza embarca para o Rio de Janeiro; veja atletas relacionadosO goleiro volta a ficar à disposição do técnico Renato Paiva após se recuperar de uma fratura na mão esquerda
Com protesto da torcida no Aeroporto Internacional Pinto Martins, o Fortaleza embarcou em voo fretado para o Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira, 15, para encarar o Fluminense, em duelo que acontece neste sábado, 16, às 16 horas, no Maracanã, pela 20ª rodada da Série A. Ao todo, 27 atletas foram relacionados pelo treinador Renato Paiva.
A principal novidade é o retorno do goleiro João Ricardo, recuperado de uma fratura na mão esquerda. O jovem zagueiro Cristovam, do time sub-20 do Leão do Pici, foi convocado para o jogo e, pela primeira vez, integra a equipe profissional. O defensor, de 19 anos, chegou ao clube na temporada passada.
As ausências, entretanto, são consideráveis. Além do zagueiro Gustavo Mancha, que está suspenso por ter sido expulso na rodada passada, Renato Paiva também não contará com outros cinco jogadores, todos lesionados: o goleiro Brenno, o zagueiro Kuscevic, o volante Matheus Pereira, o meia Pochettino e o atacante Moisés.
Após a partida contra o Fluminense, a delegação tricolor permanecerá no Rio de Janeiro para iniciar a preparação para o duelo contra o Vélez Sarsfield, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, na Argentina. A equipe cearense embarca para Buenos Aires no domingo, 17.
Confira a lista de relacionados do Fortaleza:
- Goleiros: João Ricardo, Helton Leite e Vinicius Silvestre
- Laterais: Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, Weverson, Mancuso e Tinga
- Zagueiros: Gastón Ávila, Gustavo Mancha, Cristovam e Brítez,
- Meio-campistas: Martínez, Lucas Sasha, Lucca Prior, Rossetto, Rodrigo, Kervin Andrade e Zé Welison
- Atacantes: Allanzinho, Breno Lopes, Adam Bareiro, Deyverson, Herrera, Lucero, Marinho e Yago Pikachu