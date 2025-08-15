Com João Ricardo, Fortaleza embarca para o Rio de Janeiro; veja atletas relacionados

O goleiro volta a ficar à disposição do técnico Renato Paiva após se recuperar de uma fratura na mão esquerda

Com protesto da torcida no Aeroporto Internacional Pinto Martins, o Fortaleza embarcou em voo fretado para o Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira, 15, para encarar o Fluminense, em duelo que acontece neste sábado, 16, às 16 horas, no Maracanã, pela 20ª rodada da Série A. Ao todo, 27 atletas foram relacionados pelo treinador Renato Paiva.

A principal novidade é o retorno do goleiro João Ricardo, recuperado de uma fratura na mão esquerda. O jovem zagueiro Cristovam, do time sub-20 do Leão do Pici, foi convocado para o jogo e, pela primeira vez, integra a equipe profissional. O defensor, de 19 anos, chegou ao clube na temporada passada.