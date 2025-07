Dylan Borrero e Luquinhas podem ser vendidos pelo Fortaleza, revela CEO

Atacante Dylan Borrero em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Em reformulação depois de um primeiro semestre ruim, o Fortaleza deve negociar mais dois jogadores neste meio de ano. Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 1º, o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, revelou que o meia Luquinhas e o atacante Dylan Borrero podem ser vendidos. O colombiano de 23 anos chegou ao Pici para esta temporada, depois de passagem pelos Estados Unidos, mas não conseguiu se firmar no time de Juan Pablo Vojvoda: disputou apenas sete partidas — não balançou as redes, mas deu duas assistências. Sem espaço no elenco, o camisa 27 chamou atenção no mercado da bola e deve retornar ao futebol da Colômbia.

Venda de Luquinhas em pauta Outro nome que pode ser negociado em definitivo pelo Tricolor nesta janela de transferências é o meia Luquinhas. Contratado no início de 2024, por 1,5 milhão de dólares (R$ 7,3 milhões na cotação da época), o jogador fez apenas dez partidas pelo clube e foi emprestado ao Legia Varsóvia, da Polônia, onde fez boa temporada: 46 jogos, 13 gols e quatro assistências. O clube europeu não exerceu a opção de compra, que era fixada em 1 milhão de euros (R$ 6,43 milhões na cotação atual), mas há outros interessados na aquisição do meio-campista, que tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2026. Meia Luquinhas em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC