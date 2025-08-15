Torcedores do Fortaleza protestam no aeroporto contra diretoria e elenco

Torcedores levam faixa em protesto contra a diretoria do Fortaleza antes de embarque da equipe / Crédito: MIGUEL BRILHANTE JR/O POVO CBN

Um grupo de cerca de 30 torcedores do Fortaleza foi ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, no início da tarde desta sexta-feira, 15, para protestar contra a equipe no embarque da delegação tricolor para a partida contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. O principal alvo da manifestação foi a diretoria do clube. “Não é mole, não! A diretoria acabou com meu Leão!”, gritavam os torcedores.

O Leão está há quatro jogos sem vencer e conquistou apenas um triunfo nas últimas 15 partidas. A equipe ocupa a 18ª colocação, com 15 pontos, na zona de rebaixamento da Série A. Caso vença o Fluminense no Maracanã, o Vitória perca em casa para o Juventude e o Vasco tropece diante do Santos, como visitante, o Tricolor do Pici deixará o Z-4. Lista de relacionados: Goleiros: João Ricardo, Helton Leite e Vinícius Silvestre

Laterais: Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, Weverson, Mancuso e Tinga

Zagueiros: Gastón Ávila, Gustavo Mancha, Cristovam e Brítez

Meio-campistas: Martínez, Lucas Sasha, Lucca Prior, Rossetto, Rodrigo, Kervin Andrade e Zé Welison

Atacantes: Allanzinho, Breno Lopes, Adam Bareiro, Deyverson, Herrera, Lucero, Marinho e Yago Pikachu Balanço do Departamento Médico: Moisés: lesão no músculo posterior da coxa esquerda

Brenno Fraga: fratura na mão direita Pochettino: estiramento ligamentar no joelho direito Matheus Pereira: edema muscular na posterior da coxa esquerda