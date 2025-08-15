Torcedores do Fortaleza protestam no aeroporto contra diretoria e elenco"Não é mole, não! A diretoria acabou com meu Leão!", gritavam os torcedores. A delegação tricolor realizou o embarque por uma entrada privativa
Um grupo de cerca de 30 torcedores do Fortaleza foi ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, no início da tarde desta sexta-feira, 15, para protestar contra a equipe no embarque da delegação tricolor para a partida contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. O principal alvo da manifestação foi a diretoria do clube.
“Não é mole, não! A diretoria acabou com meu Leão!”, gritavam os torcedores.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
O CEO do clube, Marcelo Paz, foi xingado pelos presentes, assim como o centroavante Deyverson. Uma faixa foi erguida com a frase: “Salário de milhões. Futebol de centavos”.
A delegação tricolor embarcou por uma entrada privativa, conforme informações do repórter Miguel Brilhante Júnior, da Rádio O POVO CBN, evitando o contato com os torcedores.
Leia mais
Antes da viagem, o Fortaleza realizou um treino comandado pelo técnico Renato Paiva no Centro de Excelência Alcides Santos. A principal novidade na lista de relacionados é o retorno do goleiro João Ricardo, recuperado de fratura na mão esquerda. Outra presença confirmada é a do zagueiro Cristovam, de 19 anos, formado na base do clube, que integra o grupo principal pela primeira vez.
O Leão está há quatro jogos sem vencer e conquistou apenas um triunfo nas últimas 15 partidas. A equipe ocupa a 18ª colocação, com 15 pontos, na zona de rebaixamento da Série A. Caso vença o Fluminense no Maracanã, o Vitória perca em casa para o Juventude e o Vasco tropece diante do Santos, como visitante, o Tricolor do Pici deixará o Z-4.
Lista de relacionados:
Goleiros: João Ricardo, Helton Leite e Vinícius Silvestre
Laterais: Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, Weverson, Mancuso e Tinga
Zagueiros: Gastón Ávila, Gustavo Mancha, Cristovam e Brítez
Meio-campistas: Martínez, Lucas Sasha, Lucca Prior, Rossetto, Rodrigo, Kervin Andrade e Zé Welison
Atacantes: Allanzinho, Breno Lopes, Adam Bareiro, Deyverson, Herrera, Lucero, Marinho e Yago Pikachu
Balanço do Departamento Médico:
Moisés: lesão no músculo posterior da coxa esquerda
Brenno Fraga: fratura na mão direita
Pochettino: estiramento ligamentar no joelho direito
Matheus Pereira: edema muscular na posterior da coxa esquerda
Kuscevic: edema muscular no adutor da coxa direitaDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente