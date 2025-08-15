Sem Thiago Silva, Fluminense tem seis desfalques para duelo contra o Fortaleza

O técnico Renato Gaúcho, comandante da equipe carioca, tem outros dois importantes zagueiros do plantel fora da partida

Adversário do Fortaleza neste sábado, 16, o Fluminense tem uma lista relevante de desfalques para a partida. Ao todo, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com seis jogadores, alguns deles tidos como titulares.

O experiente zagueiro Thiago Silva, capitão e ídolo do clube carioca, segue desfalque, assim como foi nos últimos jogos. O defensor está em processo final de recuperação de uma lesão muscular na coxa e ainda não tem condições de entrar em campo.