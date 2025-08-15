Sem Thiago Silva, Fluminense tem seis desfalques para duelo contra o Fortaleza

Sem Thiago Silva, Fluminense tem seis desfalques para duelo contra o FortalezaO técnico Renato Gaúcho, comandante da equipe carioca, tem outros dois importantes zagueiros do plantel fora da partida
Adversário do Fortaleza neste sábado, 16, o Fluminense tem uma lista relevante de desfalques para a partida. Ao todo, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com seis jogadores, alguns deles tidos como titulares.
O experiente zagueiro Thiago Silva, capitão e ídolo do clube carioca, segue desfalque, assim como foi nos últimos jogos. O defensor está em processo final de recuperação de uma lesão muscular na coxa e ainda não tem condições de entrar em campo.
Além dele, outros quatro jogadores estão no departamento médico do Fluminense: o zagueiro Ignácio, o lateral-esquerdo Fuentes, o volante Otávio e o atacante Soteldo. Já o zagueiro Freytes cumpre suspensão após ter sido expulso diante do Bahia.
Por outro lado, Renato Gaúcho terá o atacante Santiago Moreno à disposição para o jogo. O colombiano, contratado para reforçar o elenco carioca, teve seu nome publicado no boletim informativo diário da CBF e está apto para enfrentar o Fortaleza.
Confira a provável escalação do Fluminense para encarar o Fortaleza:
- 4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Davi Duarte e Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Serna, Cano e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho