Fortaleza disputa 20º jogo de mata-mata em competição internacional; veja histórico

Coronel e Bruno Pacheco disputam lance no jogo Fortaleza x Rosario Central, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 / Crédito: FCO FONTENELE

O Fortaleza inicia a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores nesta terça-feira, 12, diante do Vélez Sarsfield, da Argentina, no Castelão. Com participações em torneios internacionais desde 2020, o Leão tem retrospecto equilibrado em jogos de mata-mata. Entre Libertadores e Sul-Americana, o Tricolor fez 19 partidas eliminatórias: sete vitórias, seis empates e seis derrotas. Seis duelos foram pela principal competição continental, enquanto o restante foi pela Sula.

No ano seguinte, disputou as duas etapas prévias da competição, em busca de uma vaga na fase de grupos: somou um empate e uma vitória contra o Deportivo Maldonado-URU, mas perdeu duas vezes para o Cerro Porteño-PAR e acabou indo para a Sul-Americana. Naquela mesma temporada, o Tricolor avançou até a grande final da Sula, ficando invicto no mata-mata: quatro vitórias e três igualdades em sete partidas. Na decisão, porém, foi derrotado nos pênaltis pela LDU-EQU. Já em 2024, o Leão foi até as quartas de final da Sula, em que foi eliminado pelo Corinthians com duas derrotas. Nas oitavas, havia despachado o Rosario Central-ARG com um triunfo e um empate.