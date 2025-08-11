Fortaleza disputa 20º jogo de mata-mata em competição internacional; veja histórico

Fortaleza disputa 20º jogo de mata-mata em competição internacional; veja históricoTricolor já fez jogos eliminatórios tanto pela Libertadores quanto pela Sul-Americana. Adversário da vez é o Vélez Sarsfield, da Argentina, nesta terça, 12
O Fortaleza inicia a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores nesta terça-feira, 12, diante do Vélez Sarsfield, da Argentina, no Castelão. Com participações em torneios internacionais desde 2020, o Leão tem retrospecto equilibrado em jogos de mata-mata.
Entre Libertadores e Sul-Americana, o Tricolor fez 19 partidas eliminatórias: sete vitórias, seis empates e seis derrotas. Seis duelos foram pela principal competição continental, enquanto o restante foi pela Sula.
Quando o time do Pici estreou em competições da Conmebol, em 2020, pela Sul-Americana, o formato ainda era todo em mata-mata, desde a primeira fase. Os cearenses encararam o tradicional Independiente-ARG, perderam na Argentina e ganharam em casa, mas acabaram eliminados pelo critério do gol como visitante.
Em 2022, quando debutou na Libertadores, o Fortaleza também chegou às oitavas de final, obtendo um empate e um revés contra o Estudiantes-ARG, sendo eliminado.
No ano seguinte, disputou as duas etapas prévias da competição, em busca de uma vaga na fase de grupos: somou um empate e uma vitória contra o Deportivo Maldonado-URU, mas perdeu duas vezes para o Cerro Porteño-PAR e acabou indo para a Sul-Americana.
Naquela mesma temporada, o Tricolor avançou até a grande final da Sula, ficando invicto no mata-mata: quatro vitórias e três igualdades em sete partidas. Na decisão, porém, foi derrotado nos pênaltis pela LDU-EQU.
Já em 2024, o Leão foi até as quartas de final da Sula, em que foi eliminado pelo Corinthians com duas derrotas. Nas oitavas, havia despachado o Rosario Central-ARG com um triunfo e um empate.
Histórico do Fortaleza em mata-mata de competições internacionais
Copa Libertadores (2022 e 2023)
- 6 jogos
- 3 derrotas
- 2 empates
- 1 vitória
Copa Sul-Americana (2020, 2023 e 2024)
- 13 jogos
- 6 vitórias
- 4 empates
- 3 derrotas