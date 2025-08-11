Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paiva revela possível ausência de Matheus Pereira para duelo da Libertadores

Vindo do Eibar-ESP para o Leão, na última janela de transferências, o camisa 5 foi titular em todas as partidas do português no comando do Tricolor
Além das consequências anímicas de uma goleada sofrida em casa, a derrota para o Grêmio, no último sábado, 9, na Arena Castelão, trouxe uma baixa importante para a sequência de jogos do Fortaleza. Titular nas últimas sete partidas do Leão, Matheus Pereira foi substituído por Matheus Rossetto ainda no intervalo do confronto contra o Imortal. Após o jogo, o técnico Renato Paiva revelou os motivos da alteração.

Segundo o treinador português, o meia sentiu um desconforto muscular durante a partida e, por consequência, deve ficar de fora do duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Vélez Sarsfield-ARG, nesta terça-feira, 12.

“Em relação a Matheus, infelizmente, sentiu algo na coxa e eu, para não agravar, tive que o tirar. Possivelmente não o terei para terça-feira também, porque era uma moléstia que ele já vinha tendo. Ele praticamente não treinou durante a semana. Nós tentamos, pela importância deste jogo, e ele quis. Nós também entendemos e a parte médica também entendeu que ele poderia jogar. Acabou por sentir e, portanto, obviamente tive que o tirar por isso”, revelou Paiva.

“Sem loucuras”

Mesmo sem seu principal jogador no meio-campo, o Fortaleza se prepara para o primeiro dos dois confrontos que definirão sua permanência na Copa Libertadores desta temporada. Nesta terça-feira, 12, o Tricolor do Pici enfrentará o Vélez Sarsfield-ARG no jogo de ida das oitavas de final do torneio continental.

Para esta partida, o técnico Renato Paiva afirmou que, mesmo após a goleada sofrida e a ausência do camisa 5, o Leão não deve sofrer mudanças radicais em sua forma de jogar.

“Aqui (na Libertadores) não há caminho, há dois jogos: ou ganhas e te apuras ou não, e és eliminado. O que eu não vou fazer é mudar radicalmente a nossa forma de jogar e a nossa equipa porque é um jogo mata-mata. A identidade é uma coisa muito importante em tudo. E a identidade que estamos tentando construir na equipa é uma forma de jogar”, disse.

Por ter feito campanha inferior à dos argentinos na fase de grupos, o Fortaleza fará o primeiro jogo na Arena Castelão, com mando tricolor. A partida de volta está marcada para o próximo dia 19, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.

“É uma eliminatória em 180 minutos, ou um bocadinho mais, possivelmente. E que se vai disputar na Argentina, a segunda partida. Claro que tem que ser um jogo jogado com base estratégica, mas também perceber que o primeiro jogo é aqui. E que nós aqui precisamos construir um bom resultado. Não jogar à maluca, não jogar à louca, mas precisamos construir um bom resultado”, afirmou o português.

