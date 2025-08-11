Paiva revela possível ausência de Matheus Pereira para duelo da Libertadores

Matheus Pereira vem sendo o grande destaque do Leão desde sua chegada / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Além das consequências anímicas de uma goleada sofrida em casa, a derrota para o Grêmio, no último sábado, 9, na Arena Castelão, trouxe uma baixa importante para a sequência de jogos do Fortaleza. Titular nas últimas sete partidas do Leão, Matheus Pereira foi substituído por Matheus Rossetto ainda no intervalo do confronto contra o Imortal. Após o jogo, o técnico Renato Paiva revelou os motivos da alteração. Segundo o treinador português, o meia sentiu um desconforto muscular durante a partida e, por consequência, deve ficar de fora do duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Vélez Sarsfield-ARG, nesta terça-feira, 12.