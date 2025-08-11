Paiva revela possível ausência de Matheus Pereira para duelo da Libertadores

Paiva revela possível ausência de Matheus Pereira para duelo da LibertadoresVindo do Eibar-ESP para o Leão, na última janela de transferências, o camisa 5 foi titular em todas as partidas do português no comando do Tricolor
Além das consequências anímicas de uma goleada sofrida em casa, a derrota para o Grêmio, no último sábado, 9, na Arena Castelão, trouxe uma baixa importante para a sequência de jogos do Fortaleza. Titular nas últimas sete partidas do Leão, Matheus Pereira foi substituído por Matheus Rossetto ainda no intervalo do confronto contra o Imortal. Após o jogo, o técnico Renato Paiva revelou os motivos da alteração.
Segundo o treinador português, o meia sentiu um desconforto muscular durante a partida e, por consequência, deve ficar de fora do duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Vélez Sarsfield-ARG, nesta terça-feira, 12.
“Em relação a Matheus, infelizmente, sentiu algo na coxa e eu, para não agravar, tive que o tirar. Possivelmente não o terei para terça-feira também, porque era uma moléstia que ele já vinha tendo. Ele praticamente não treinou durante a semana. Nós tentamos, pela importância deste jogo, e ele quis. Nós também entendemos e a parte médica também entendeu que ele poderia jogar. Acabou por sentir e, portanto, obviamente tive que o tirar por isso”, revelou Paiva.
“Sem loucuras”
Mesmo sem seu principal jogador no meio-campo, o Fortaleza se prepara para o primeiro dos dois confrontos que definirão sua permanência na Copa Libertadores desta temporada. Nesta terça-feira, 12, o Tricolor do Pici enfrentará o Vélez Sarsfield-ARG no jogo de ida das oitavas de final do torneio continental.
Para esta partida, o técnico Renato Paiva afirmou que, mesmo após a goleada sofrida e a ausência do camisa 5, o Leão não deve sofrer mudanças radicais em sua forma de jogar.
“Aqui (na Libertadores) não há caminho, há dois jogos: ou ganhas e te apuras ou não, e és eliminado. O que eu não vou fazer é mudar radicalmente a nossa forma de jogar e a nossa equipa porque é um jogo mata-mata. A identidade é uma coisa muito importante em tudo. E a identidade que estamos tentando construir na equipa é uma forma de jogar”, disse.
Por ter feito campanha inferior à dos argentinos na fase de grupos, o Fortaleza fará o primeiro jogo na Arena Castelão, com mando tricolor. A partida de volta está marcada para o próximo dia 19, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.
“É uma eliminatória em 180 minutos, ou um bocadinho mais, possivelmente. E que se vai disputar na Argentina, a segunda partida. Claro que tem que ser um jogo jogado com base estratégica, mas também perceber que o primeiro jogo é aqui. E que nós aqui precisamos construir um bom resultado. Não jogar à maluca, não jogar à louca, mas precisamos construir um bom resultado”, afirmou o português.