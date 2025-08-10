Após goleada, Paiva pede reação imediata do Fortaleza para duelo decisivo na Libertadores

Renato Paiva, técnico do Fortaleza, durante duelo contra o Botafogo / Crédito: FABIO LIMA / O POVO

O Fortaleza vive um momento conturbado na temporada. A goleada sofrida para o Botafogo por 5 a 0, no último sábado, 9, na Arena Castelão, marcou a terceira derrota consecutiva do time na Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado acendeu um alerta no Pici, mas, para o técnico Renato Paiva, o momento exige mais foco do que lamentações, especialmente porque, em menos de 72 horas, o Tricolor começa a decidir uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores.