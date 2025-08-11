Fortaleza x Vélez Sarsfield: veja retrospecto do Leão diante de times argentinos

Fortaleza x Vélez Sarsfield: veja retrospecto do Leão diante de times argentinosDuelo das oitavas de final da Libertadores marca 15º confronto do Tricolor contra uma equipe da Argentina, a oitava diferente
Adversário desta terça-feira, 12, a partir das 19 horas, na Arena Castelão, pelas oitavas de final da Libertadores, o Vélez Sarsfield será o oitavo rival argentino do Fortaleza na história. Em 14 confrontos contra hermanos, o Leão tem retrospecto equilibrado e mostra força em casa.
As partidas oficiais foram entre 2020 e 2025, pela Sul-Americana e pela Libertadores. O Tricolor soma cinco vitórias, cinco derrotas e quatro empates. Os duelos foram contra Independiente, River Plate, Estudiantes, San Lorenzo, Boca Juniors, Rosario Central e Racing.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Destes sete times, o Fortaleza não conseguiu vencer River Plate (um empate e uma derrota), Estudiantes (um empate e uma derrota) e Racing (duas derrotas). Contra os outros, os cearenses conseguiram ao menos um resultado positivo.
Leia mais
Como mandante, condição em que jogará nesta terça, a equipe do Pici foi derrotada apenas uma vez, justamente pelo Racing, em 2025, na fase de grupos da Libertadores, por 3 a 0. Em sete embates no Castelão, além da única derrota, foram quatro triunfos e duas igualdades.
Esta, portanto, será a primeira vez na história que o Leão enfrentará o Vélez. O jogo de volta das oitavas da Libertadores será no próximo dia 19, também às 19 horas, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.
Retrospecto do Fortaleza conta times argentinos:
- Independiente-ARG 1x0 Fortaleza - Copa Sul-Americana 2020
- Fortaleza 2x1 Independiente-ARG - Copa Sul-Americana 2020
- River Plate-ARG 2x0 Fortaleza - Copa Libertadores 2022
- Fortaleza 1x1 River Plate-ARG - Copa Libertadores 2022
- Fortaleza 1x1 Estuadiantes-ARG - Copa Libertadores 2022
- Estudiantes-ARG 3x0 Fortaleza - Copa Libertadores 2022
- San Lorenzo-ARG 0x2 Fortaleza - Copa Sul-Americana 2023
- Fortaleza 3x2 San Lorenzo-ARG - Copa Sul-Americana 2023
- Fortaleza 4x2 Boca Juniors-ARG - Copa Sul-Americana 2024
- Boca Juniors-ARG 1x1 Fortaleza - Copa Sul-Americana 2024
- Rosario Central-ARG 1x1 Fortaleza - Copa Sul-Americana 2024
- Fortaleza 3x1 Rosario Central-ARG - Copa Sul-Americana 2024
- Fortaleza 0x3 Racing-ARG - Copa Libertadores 2025
- Racing-ARG 1x0 Fortaleza - Copa Libertadores 2025