Com saídas e chegadas, Fortaleza já teve nove goleiros em seu elenco desde 2024

João Ricardo, Santos e Brenno foram os principais goleiros do Fortaleza nas últimas duas temporadas / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Se existe uma função em uma equipe de futebol onde a rotatividade costuma ser baixa e as oportunidades, para alguns, podem nem aparecer, é a de goleiro. No entanto, nas últimas temporadas, o setor ganhou muitas movimentações no Fortaleza, embora João Ricardo tenha se estabelecido como titular absoluto. Desde o início da última temporada, o Tricolor do Pici já contou com nove goleiros diferentes em seu elenco principal. São eles: João Ricardo e Magrão, que atuaram em ambas as temporadas; Santos, Maurício Kozlinski e Bruno Guimarães, que jogaram somente em 2024; e Vinicius Silvestre, Brenno, Helton Leite e Eduardo Salvador, que compõem o elenco atual.

Para efeito de comparação, nesse mesmo período, somente nove zagueiros Jhonatan Silva, Marcelo Benevenuto, Ávila, Mancha, Brítez, Kuscevic, Titi, Cardona e David Luiz passaram pelo Fortaleza nas temporadas de 2024 e 2025. treinaram no Pici — uma posição que, por utilizar o dobro (às vezes até o triplo) de atletas por partida, costuma demandar maior rotatividade e vem sendo alvo de contratações por parte da diretoria leonina. Inconsistência na reserva Em janeiro do ano passado, o Fortaleza oficializou a chegada do goleiro Santos, vindo do Flamengo. A expectativa era de que o novo arqueiro, contratado por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,9 milhões na cotação da época), assumisse a titularidade. Contudo, a ameaça de perder a posição fez com que João Ricardo elevasse seu nível de desempenho, tornando-se um dos grandes destaques do Tricolor em 2024, chegando a disputar o prêmio de melhor goleiro da Série A do Campeonato Brasileiro. Com a consolidação de João e Santos no elenco, Bruno Guimarães e Kozlinski sequer tiveram oportunidades. Como resultado, Bruno deixou o clube em agosto de 2024, e Maurício saiu no início desta temporada.

Lesões e baixas atuações Após passar toda a temporada de 2024 no banco, Santos foi emprestado, abrindo espaço para a chegada de Brenno. A ideia era iniciar 2025 com João Ricardo como titular e Brenno como seu reserva imediato. Além deles, Magrão — contratado no mesmo dia em que Bruno Guimarães deixou o Leão — estava cotado para encerrar o ano como terceiro goleiro. Todavia, as lesões atrapalharam o planejamento. No primeiro Clássico-Rei da Série A de 2025, João Ricardo e Brenno se lesionaram na mesma noite, dando início a uma “dança das cadeiras” no gol leonino. Para suprir os desfalques, a diretoria do Fortaleza foi ao mercado e contratou Vinicius Silvestre, além de promover Eduardo Salvador ao elenco principal.