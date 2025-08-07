Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com saídas e chegadas, Fortaleza já teve nove goleiros em seu elenco desde 2024

Se contabilizarmos os atletas das temporadas 2024 e 2025, o Fortaleza teve a mesma rotatividade de goleiros que de zagueiros em seu elenco
Se existe uma função em uma equipe de futebol onde a rotatividade costuma ser baixa e as oportunidades, para alguns, podem nem aparecer, é a de goleiro. No entanto, nas últimas temporadas, o setor ganhou muitas movimentações no Fortaleza, embora João Ricardo tenha se estabelecido como titular absoluto.

Desde o início da última temporada, o Tricolor do Pici já contou com nove goleiros diferentes em seu elenco principal. São eles: João Ricardo e Magrão, que atuaram em ambas as temporadas; Santos, Maurício Kozlinski e Bruno Guimarães, que jogaram somente em 2024; e Vinicius Silvestre, Brenno, Helton Leite e Eduardo Salvador, que compõem o elenco atual.

Para efeito de comparação, nesse mesmo período, somente nove zagueiros Jhonatan Silva, Marcelo Benevenuto, Ávila, Mancha, Brítez, Kuscevic, Titi, Cardona e David Luiz passaram pelo Fortaleza nas temporadas de 2024 e 2025.  treinaram no Pici — uma posição que, por utilizar o dobro (às vezes até o triplo) de atletas por partida, costuma demandar maior rotatividade e vem sendo alvo de contratações por parte da diretoria leonina.

Inconsistência na reserva

Em janeiro do ano passado, o Fortaleza oficializou a chegada do goleiro Santos, vindo do Flamengo. A expectativa era de que o novo arqueiro, contratado por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,9 milhões na cotação da época), assumisse a titularidade.

Contudo, a ameaça de perder a posição fez com que João Ricardo elevasse seu nível de desempenho, tornando-se um dos grandes destaques do Tricolor em 2024, chegando a disputar o prêmio de melhor goleiro da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com a consolidação de João e Santos no elenco, Bruno Guimarães e Kozlinski sequer tiveram oportunidades. Como resultado, Bruno deixou o clube em agosto de 2024, e Maurício saiu no início desta temporada.

Lesões e baixas atuações

Após passar toda a temporada de 2024 no banco, Santos foi emprestado, abrindo espaço para a chegada de Brenno. A ideia era iniciar 2025 com João Ricardo como titular e Brenno como seu reserva imediato.

Além deles, Magrão — contratado no mesmo dia em que Bruno Guimarães deixou o Leão — estava cotado para encerrar o ano como terceiro goleiro. Todavia, as lesões atrapalharam o planejamento.

No primeiro Clássico-Rei da Série A de 2025, João Ricardo e Brenno se lesionaram na mesma noite, dando início a uma “dança das cadeiras” no gol leonino. Para suprir os desfalques, a diretoria do Fortaleza foi ao mercado e contratou Vinicius Silvestre, além de promover Eduardo Salvador ao elenco principal.

Entretanto, após Magrão falhar na derrota para o Grêmio e Vinícius Silvestre gerar dúvidas quanto ao desempenho, o clube buscou mais uma alternativa: a contratação do experiente Helton Leite, de 34 anos, vindo do Deportivo La Coruña, da Espanha, por 300 mil euros (cerca de R$ 1,9 milhão na cotação atual).

