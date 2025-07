João Ricardo e Brenno terão de passar por cirurgia e serão desfalques no Fortaleza

João Ricardo lesionou o dedo mindinho da mão esquerda no aquecimento em campo para o jogo. O camisa 1 precisou ser substituído por Brenno, que até conseguiu terminar a partida, mas também sofreu uma lesão. Conforme apurou o Esportes O POVO , o caso de ambos os jogadores é cirúrgico – ou seja, devem ficar, no mínimo, algumas semanas fora.

Em meio a todo o caos interno devido à demissão de Vojvoda e à busca por um novo treinador, o Fortaleza também precisa lidar com problemas de novas lesões no elenco. Isso porque os goleiros João Ricardo e Brenno, e o zagueiro Gustavo Mancha, se machucaram durante o Clássico-Rei contra o Ceará, no domingo passado, dia 13.

Sem os dois principais goleiros do elenco à disposição, o Fortaleza deve ter Magrão como titular diante do Bahia, no próximo sábado, pela Série A. O cenário só será diferente caso o clube vá ao mercado da bola, contrate um novo arqueiro e o regularize a tempo para a partida. Solicitar o retorno de Santos, que está emprestado ao Athletico-PR, onde é reserva, também pode ser uma opção.

Gustavo Mancha deve ficar fora por até três semanas

O jovem zagueiro Gustavo Mancha, que vinha sendo titular absoluto com Vojvoda e um dos principais destaques do setor defensivo da equipe, ficará fora por pelo menos três semanas. O jogador lesionou o braço após cair de mau jeito em uma dividida com Pedro Raul, atacante do Ceará, em disputa no meio-campo - com fortes dores, o atleta precisou ser substituído.

(Com Lucas Mota).