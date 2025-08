Fortaleza com interesse em Rodrigues e Dória para a zaga

No programa Esportes do POVO desta quarta-feira, 6, foi discutido a necessidade de reforços para o setor defensivo e os nomes especulados

Na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza busca reforçar o setor defensivo para a sequência do brasileirão. Com a saída de David Luiz, a equipe cearense tem somente quatro zagueiros no elenco principal, sendo um deles Brítez, que está lesionado e foi utilizado como lateral-direito muitas vezes na temporada.

Fora a falta de peças, o sistema defensivo do Tricolor é frágil, tendo sofrido gols nas últimas 12 partidas que disputou. Buscando mudar este cenário, o clube está no mercado e os nomes de Dória e Rodrigues surgem como opções.