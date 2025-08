Fortaleza oficializa contratação do goleiro Helton Leite por R$ 1,9 milhão

O novo goleiro do Leão do Pici firmou vínculo até o final da temporada de 2026. A ideia do técnico Renato Paiva é tê-lo à disposição já contra o Vélez, pela Libertadores

Conforme antecipado pelo Esportes O POVO , o Fortaleza oficializou, na noite desta quarta-feira, 6, a contratação do goleiro Helton Leite, que chega ao Pici com vínculo até o final da temporada de 2026. Para tirá-lo do Deportivo de La Coruña, da Espanha, o Leão pagou a multa rescisória do jogador de 34 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“É um goleiro experiente e de boa passagem internacional. O técnico Renato Paiva já o conhecia quando esteve no Bahia e teve a intenção de levá-lo, mas não foi possível naquele momento. Agora com as nossas necessidades, em função das lesões do Brenno e do João Ricardo, acertou com o Fortaleza. Com a chegada da comissão técnica, indicaram esse nome e de imediato o clube foi atrás. Um jogador que tem qualidade, porte, experiência e que aceitou o desafio de imediato”, disse Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

“O Fortaleza pagou a multa junto ao Deportivo e agora chega para ficar à disposição dos jogos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro para nos ajudar nessa caminhada. Chamou a atenção o interesse dele, pois estava em um clube tradicional, que queria a renovação dele, mas ele optou por vir para o Fortaleza e estamos felizes com isso”, completou o dirigente.

Com as lesões de João Ricardo e Brenno, que estão em recuperação, o Leão buscou Helton Leite para reforçar a posição. O nome já estava no radar do clube e foi avalizado pelo técnico Renato Paiva, que o conhece da época do futebol português – o camisa 1 atuou no Boavista e no Benfica entre 2018 e 2022.