Fortaleza anuncia saída do goleiro Maurício Kozlinski

Arqueiro defenderá as cores do Vila Nova-GO durante a temporada de 2025

Ggoleiro Maurício Kozlinski, de 33 anos, não é mais jogador do Fortaleza. O clube do Pici anunciou oficialmente nesta quinta-feira, 2, o fim do vínculo do arqueiro com a equipe cearense. Ele estava no Leão desde 2023.

O atleta se despede do Fortaleza com apenas duas partidas disputadas em 2023. Na última temporada, ele não jogou nenhuma partida oficial. Em nota, o Tricolor agradeceu aos serviços prestados pelo goleiro.