Defesa em alerta: Fortaleza tomou gol nos últimos nove jogos disputados

Sem partida no meio da semana, Leão do Pici terá a semana cheia para se preparar para o próximo jogo, quando irá enfrentar o Bragantino na Arena Castelão às 18h30min deste sábado, 26

Sem jogo a ser disputado até sábado, 26, quando irá enfrentar o Bragantino pela Série A às 18h30min na Arena Castelão, o Fortaleza terá a semana cheia para fazer alguns ajustes após o empate em 1 a 1 diante do Bahia. Um dos setores no qual o Tricolor do Pici mais terá que dedicar a sua atenção é o defensivo.

Isso porque o Leão foi vazado nos últimos nove jogos disputados entre Copa do Nordeste, Libertadores e Série A. A última vez em que o Fortaleza entrou em campo e saiu sem ver a equipe adversária balançar as redes foi no meio do mês de maio. Na ocasião, o grupo tricolor fez uma sequência de bons resultados com goleada diante do Colo-Colo e do Juventude. Em seguida, houve ainda um empate sem gols diante do Bucaramanga.