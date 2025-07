Paiva destaca "ideias de Vojvoda" e prega evolução gradual no Fortaleza

Na estreia de Renato Paiva, o Fortaleza ficou no empate por 1 a 1 com o Bahia, na tarde do sábado, 19, na Arena Castelão. Após a partida, o técnico português concedeu entrevista coletiva e foi perguntado sobre uma estimativa de quanto tempo o Fortaleza levará para jogar com seus conceitos.



Sem estipular uma data, o treinador elogiou o trabalho de Juan Pablo Vojvoda, seu antecessor, e disse que suas ideias precisam de tempo para serem aplicadas. Além disso, Paiva afirmou que junto de novas metodologias, o seu trabalho deve conservar parte do que foi aplicado pelo ex-treinador da equipe.