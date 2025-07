Fortaleza renova contrato com Lucas Sasha até dezembro de 2026

O volante defende as cores do Tricolor desde 2022 e esteve próximo de ser transferido para o Athletico-PR

Após uma longa novela acerca de uma possível transferência para o Athletico-PR, o volante Lucas Sasha renovou com o Fortaleza e agora tem contrato com o time do Pici até 31 de dezembro de 2026. O anúncio, que confirmou a tentativa de compra por parte do clube paranaense, foi feito pelo clube na manhã desta segunda-feira, 21.

Desde então, são 122 partidas, quatro gols — sendo um em final de estadual — e duas assistências. Na temporada, são 23 jogos e um gol marcado. Com o novo treinador Renato Paiva, o volante foi titular na estreia do último sábado, 19, diante do Bahia na Arena Castelão.

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz exaltou o desempenho do volante com a camisa tricolor. Segundo Paz, a permanência de Sasha é importante para manutenção de qualidade do elenco leonino.

"Um jogador super identificado com o Fortaleza com características importantes para qualquer time com muito pulmão, disposição e disciplina. É um atleta que se lesiona muito pouco, sempre foi útil ao Fortaleza desde quando chegou. Em 2022, participou de momentos importantes, tem o carinho de torcedor e identificação com a instituição. Todos sabem que teve uma tentativa de uma compra do Athletico Paranaense, mas a resolução foi a permanência dele aqui. Certamente vai continuar sendo um jogador importante, útil dentro do elenco e do clube sempre tendo o respeito do nosso torcedor", afirmou o CEO.