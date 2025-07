Bareiro e Herrera estreiam pelo Fortaleza em empate com o Bahia; veja números

O argentino e o paraguaio estrearam no empate por 1 a 1 contra o Bahia / Crédito: montagem sobre fotos de Aurélio Alves/OPOVO

O empate por 1 a 1 entre Fortaleza e Bahia não marcou somente a estreia de Renato Paiva como técnico do Leão. O duelo que aconteceu no sábado, 19, na Arena Castelão, também marcou os primeiros minutos de Adam Bareiro e José Herrera como jogadores do Fortaleza. Ambos os atletas já treinavam no Pici desde o retorno do Mundial de Clubes, mas só realizaram suas estreias na terceira partida pós-termino do torneio de clubes. "Tucu" Herrera já havia sido relacionado para o jogo anterior a esse, a derrota por 1 a 0 para o Ceará no dia 13 de julho.

Bareiro, nos 11 minutos em que esteve em campo, também fez uma partida discreta. Nota 6,6 no site Sofascore, apenas uma finalização, três de quatro passes corretos, dois duelos aéreos perdidos e uma falta cometida. Mesmo com uma estreia apagada, o paraguaio deve ser titular no próximo duelo do Fortaleza, uma vez que Lucero, titular da equipe, cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. No sábado, 26, às 18h30min, o Fortaleza volta a campo na Arena Castelão, contra o RB Bragantino.

Saiba mais sobre Adam Bareiro e José Herrera: Jogadores que custaram altas cifras para o Fortaleza, Adam Bareiro e José Herrera surgem como alternativas para um ataque que tem dificuldades para ser criativo e efetivo em 2025.

Bareiro agrega com força física e boa presença de área. É um jogador que não tende a ser participativo na construção, sendo mais impactante nas conclusões dos lances. "Bareiro é um centroavante, jogador de área, goleador, tem um bom cabeceio e protege bem a bola de costas para o gol. No River Plate, teve poucas oportunidades, foi jogar no futebol do Catar e lá teve um bom desempenho. Acho que ele pode ajudar o Fortaleza, sim. Pode ser um bom time para que ele se destaque", definiu Germán García Grova, jornalista do canal argentino TyC Sports. Já Herrera é um ponta-direita canhoto que tem, por característica, uma boa finalização de fora da área. Com a aquisição do atleta, o técnico Vojvoda ganha mais uma opção para o setor ofensivo, que vinha sendo um problema antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes.