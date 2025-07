Novo técnico, Renato Paiva enfrentou o Fortaleza duas vezes; relembre

Treinador enfrentou o Tricolor de Vojvoda em 2023 e ficou com uma derrota e um empate. Português sucede o argentino no comando do Leão

Com duas passagens pelo futebol brasileiro, o português Renato Paiva, anunciado nesta quinta-feira, 17, como novo técnico do Fortaleza, enfrentou a equipe cearense apenas duas vezes, ambas em 2023. À época comandante do Bahia, o treinador europeu não conseguiu vencer o novo clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O primeiro encontro foi em fevereiro daquela temporada, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Na Fonte Nova, em Salvador (BA), o Leão ganhou por 3 a 0, com gols de Thiago Galhardo, Romarinho e Benevenuto, todos no primeiro tempo. O triunfo pôs fim a um tabu de 40 anos, já que os cearenses não ganhavam dos baianos como visitante desde 1982.

Pouco menos de quatro meses depois, os times se reencontraram na Arena Castelão, pela nona rodada da Série A. O clássico nordestino terminou com empate sem gols, em 9 de junho de 2023.

Renato Paiva deixou o Bahia em setembro, antes do duelo do returno contra o Fortaleza. Já pelo Botafogo, no Brasileirão deste ano, o confronto seria apenas em agosto, pela última rodada do primeiro turno.