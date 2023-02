Com vitória na Fonte Nova, Fortaleza põe fim a tabu de 40 anos diante do Bahia

Tricolor do Pici não vencia o Esquadrão jogando como visitante deste 1982. Foram 15 jogos de tabu, que se encerrou na noite desta terça-feira, 14

O Fortaleza quebrou um tabu de mais de 40 anos ao bater o Bahia por 3 a 0, na Fonte Nova, na noite desta terça-feira, 14. Como visitante, o Leão não ganhava do Esquadrão desde 1982.

Na época, o jogo foi válido por uma competição chamada Torneio dos Campeões e o placar foi mais modesto, de 1 a 0 para o Fortaleza. Depois desse dia, foram 15 duelos entre os tricolores em território baiano, com nove triunfos do Esquadrão e seis empates.

Na noite desta terça, pela Copa do Nordeste, porém, o Leão pôs fim ao jejum e justamente na Fonte Nova, onde havia vencido há mais de 40 anos. O Fortaleza também interrompeu uma sequência incômoda de duas derrotas consecutivas na temporada.

O próximo desafio do Tricolor do Pici será na sexta-feira, 17, no estádio Presidente Vargas, contra o CSA-AL.