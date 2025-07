Renato Paiva será o terceiro técnico estrangeiro a comandar o Fortaleza

Ex-jogador, Bianchi esteve à frente do Tricolor em 1964. Ele também passou por outras equipes do Nordeste, como América-RN, ABC, Sport, Vitória e Bahia.

O português Renato Manuel Alves Paiva será o terceiro estrangeiro e o primeiro europeu a assumir o comando técnico do Fortaleza . Antes, o clube do Pici teve apenas dois argentinos como treinadores "gringos": Dante Bianchi e Juan Pablo Vojvoda.

Já em 2021, o Leão contratou Vojvoda, que se tornou o técnico com mais partidas no comando da equipe e um dos maiores ídolos do clube. O argentino fez 310 jogos, conquistou cinco títulos (três do Campeonato Cearense e dois da Copa do Nordeste), levou o Fortaleza à Copa Libertadores três vezes e foi vice-campeão da Sul-Americana de 2023.

O sucessor de Vojvoda, demitido na última segunda-feira, 14, será o primeiro técnico europeu da história tricolor. Renato Paiva foi anunciado pelo clube nesta quinta-feira, 17, com contrato até dezembro de 2026.