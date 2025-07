Renato Paiva no Fortaleza: veja números do técnico no Bahia e no Botafogo

Fortaleza será a terceira equipe no Brasil do treinador português, que esteve à frente do Esquadrão em 2023 e comandou o Glorioso na atual temporada

Paiva foi contratado pelo Grupo City para assumir a equipe de Salvador (BA) na temporada 2023. Disputou jogos por Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A. Levantou a taça do Estadual, mas foi eliminado na primeira fase do Nordestão — com derrotas por 3 a 0 para o próprio Fortaleza e 6 a 0 para o Sport.

Novo técnico do Fortaleza , Renato Paiva iniciará o terceiro trabalho da carreira no futebol brasileiro. O português de 55 anos já comandou Bahia e Botafogo, conquistando um título estadual pelo Esquadrão e conduzindo o Glorioso na Copa do Mundo de Clubes deste ano.

Renato Paiva teve quase um mês apenas de treinos e estreou no Glorioso já na Série A, no fim de março. O treinador conseguiu classificar o time carioca para as oitavas de final tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. No Brasileirão, a equipe aparece na sexta posição.

A volta ao Brasil ocorreu em fevereiro deste ano , escolhido pelo Botafogo para suceder o compatriota Artur Jorge, que foi campeão da Libertadores e da Série A em 2024. Foram 23 partidas entre Copa do Brasil, Libertadores, Mundial de Clubes e Brasileirão, com 12 triunfos, três igualdades e oito reveses — 56,5% de aproveitamento.

Na Copa do Brasil, o Bahia caiu nas quartas de final, diante do Grêmio. Já no Brasileirão, a luta era contra o rebaixamento, o que aumentou o ambiente de pressão e levou Renato Paiva a pedir demissão, em setembro. No total, foram 51 jogos, com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, rendendo um aproveitamento de 49%.

O ponto alto e a queda do trabalho de Paiva no Botafogo aconteceram na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. O clube da Estrela Solitária conseguiu bater o embalado PSG, atual campeão da Champions e vice do Mundial, na fase de grupos, por 1 a 0. Nas oitavas, duelo brasileiro contra o Palmeiras e derrota por 1 a 0. A postura do time no mata-mata não agradou a John Textor, dono da SAF, que optou pela demissão do português, no fim de junho.

Agora, Renato Paiva terá a missão de substituir Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza. O argentino, recordista de jogos na história do clube, com 310, foi demitido na última segunda-feira, 14, e o português foi anunciado nesta quinta, 17, com contrato até o fim de 2026.