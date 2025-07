Quem é Renato Paiva, treinador português acertado com o Fortaleza

Profissional de 55 anos possui passagens por Bahia, Botafogo, experiências na base do Benfica e também no futebol mexicano

O profissional chega ao Leão do Pici com uma dura missão de salvar a equipe do rebaixamento no Brasileirão. Atualmente o Tricolor ocupa a 19ª colocação na tabela com 10 pontos conquistados após 13 partidas, com apenas duas vitórias, quatro empates e sete derrotas.

O treinador português Renato Paiva será o substituto de Vojvoda no comando técnico do Fortaleza . As conversas entre a diretoria do Leão e o profissional de 55 anos tiveram desfecho positivo nesta terça-feira, 16,e o anúncio oficial por parte do clube cearense deve ocorrer em breve.

Sua primeira experiência como técnico de uma equipe principal de maneira internacional ocorreu em 2021, quando ele assumiu o comando do Independiente del Valle, do Equador. No time equatoriano, ele fez história ao levá-los ao primeiro título naciona da história do clube. Foram 31 vitórias, 15 empates e 16 derrotas em 62 jogos, o que fez o treinador assumir o comando do León, do México, no ano seguinte.

O português de 55 anos iniciou sua trajetória na beira do campo no Benfica, onde permaneceu por mais de uma década. Entre os anos de 2004 e 2019, ele trabalhou principalmente com as categorias Sub-17 e Sub-19, em diferentes cargos, onde chegou a disputar competições europeias. Com a subida de Bruno Lage, ele chegou a assumir o posto de técnico da equipe B dos Encarnados, mas foi demitido por resultados negativos.

Para salvar a equipe na Série A e também para a disputa do mata-mata da Libertadores, Renato Paiva conta com uma bagagem de ter comandado equipes pelo futebol sul-americano e também dois times brasileiros: Bahia e Botafogo.

No Nordestão, por exemplo, o Bahia foi eliminado ainda na fase de grupos. No torneio, Renato Paiva chegou a amargar uma goleada histórica para o Sport, na Ilha do Retiro, por 6 a 0 – resultado que se tornou um fantasma para o treinador em Salvador. Na Série A, a campanha também foi bem aquém: em 22 jogos, venceu cinco, perdeu dez e empatou sete vezes.

Seu trabalho no Esquadrão também foi conturbado. Contratado em dezembro de 2022, o treinador até conseguiu conquistar o título do Campeonato Baiano, mas isso não amenizou a pressão em meio ao desempenho ruim do time em campo e às más campanhas na Copa do Nordeste e na Série A do Campeonato Brasileiro.

Após o empate com o Vasco, na 22ª rodada, Renato Paiva pediu demissão. Naquele momento, o Bahia estava na zona de rebaixamento do torneio. Fora de campo, a relação com a torcida do Bahia era turbulenta, marcada por protestos e pedidos constantes pela demissão do português – que costuma dar fortes entrevistas coletivas.

Trabalho sem renovação no Toluca

Após a saída do Bahia, Renato Paiva voltou às terras mexicanas, mas permaneceu por apenas mais uma temporada. O Toluca, equipe que ele assumiu, finalizou o torneio local na 13ª posição, chegando a avançar para os play-offs no Clausura e no Apertura. As derrotas no mata-mata fizeram, no entanto, com que o vínculo não fosse renovado, deixando-o livre no mercado para assumir o Botafogo poucos meses depois.

Abaixo da 'Botafogo Way'

Neste ano, Renato Paiva foi contratado pelo Botafogo. Por lá, também não conseguiu criar um elo com os torcedores – as críticas foram constantes durante sua passagem pelo Rio de Janeiro. O Glorioso, atual campeão da Série A e da Libertadores, vivia a pressão pelos resultados ruins da Recopa e da Supercopa após a saída de Artur Jorge e oscilou de desempenho com o novo português no comando.