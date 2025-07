Após goleada, Vojvoda e Ceni voltam a se enfrentar e têm retrospecto equilibrado

Vojvoda e Rogério Ceni vão se enfrentar pela oitava vez na história / Crédito: Montagem sobre fotos de Samuel Setubal e Letícia Martins / EC Bahia

Treinadores históricos do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda e Rogério Ceni voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 9, às 21h30min. À frente do Leão desde 2021, o argentino encara o Bahia comandado pelo ex-goleiro, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), em um duelo à beira do campo marcado pelo equilíbrio. Desde que Vojvoda desembarcou no Pici, já foram sete embates contra Ceni, que passou por três equipes diferentes neste período — Flamengo, São Paulo e Bahia. No encontro mais recente, em setembro de 2024, pelo Brasileirão, o Fortaleza levou a melhor: goleada por 4 a 1 na Arena Castelão.