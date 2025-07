Copa do Nordeste: apenas Matheus Pereira pode estrear pelo Fortaleza

O futebol volta nesta quarta-feira, 9, para os clubes cearenses, que têm compromissos pela Copa do Nordeste. Com novidades no elenco, o Fortaleza ainda não poderá promover todas as estreias diante do Bahia no duelo que marca o jogo de ida das quartas de final do torneio regional, às 21h30min, na Arena Fonte Nova.

Dentre os novos jogadores do escrete vermelho-azul-e-branco, apenas o meio-campista Matheus Pereira foi inscrito no torneio. As inscrições foram encerradas no dia 6 de junho, quando apenas o ex-Eibar havia chegado ao plantel. Para os outros torneios, a janela de transferências abre oficialmente na quinta, 10, e o Tricolor já conta também com a chegada do ponta José Herrera, que estava no Argentinos Juniors e treina com o elenco.