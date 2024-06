Fortaleza perde para o Bahia na Fonte Nova e sofre primeira derrota na Série A 2024

Renato Kayzer, atacante do Fortaleza, durante jogo contra o Bahia pela Série A Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O Fortaleza conheceu sua primeira derrota na Série A 2024 na noite desta quinta-feira, 13. Na Arena Fonte Nova, o Leão do Pici foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0 pela oitava rodada da competição nacional. O único gol da partida foi marcado por Jean Lucas, já na segunda etapa.

Com o resultado negativo, o Tricolor de Aço segue estacionado na décima primeira colocação da tabela com dez pontos. O próximo compromisso da equipe será no domingo, 16, diante do Cuiabá.

Bahia 1x0 Fortaleza: o jogo Em seu primeiro duelo após a conquista do tricampeonato da Copa do Nordeste, Vojvoda escalou um time bem modificado e optou por ter uma postura mais defensiva na casa do Esquadrão.



No começo, o Bahia foi ao ataque e quase abriu o placar aos 13 minutos. No lance, Everton Ribeiro achou belo passe entre os zagueiros do Leão e Jean Lucas mandou por cima do gol. O Fortaleza, por sua vez, encontrava dificuldades para chegar ao ataque, apesar de ter a posse de bola. Com isso, o Tricolor da Boa Terra aproveitou a qualidade do seu meio-campo voltou a criar chance com Jean Lucas aos 29. Sem marcação, o volante recebeu e chutou, mas mandou para fora.

Em resposta, a equipe de Vojvoda chegou a balançar as redes com Kayzer de cabeça, mas o camisa 79 estava em posição de impedimento. O cenário da partida seguiu o mesmo até o fim da primeira etapa.