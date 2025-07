Fortaleza não perde para o Bahia no Nordestão desde 2019; veja retrospecto geral

As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 9, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pelas quartas de final da Copa do Nordeste

Adversários nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Fortaleza acumula um período de invencibilidade contra o Bahia em duelos válidos pelo torneio regional - considerando tempo regulamentar. O Tricolor do Pici não perde para o Esquadrão desde a edição de 2019 – foram cinco confrontos ao todo desde então.

Um destes empates aconteceu em 2021, quando as equipes se enfrentaram na semifinal. Após igualdade por 0 a 0 no placar com a bola rolando, a partida foi decidida nos pênaltis. O Bahia acabou levando a melhor por 4 a 2 e avançou à decisão.

Antes dessa sequência de invencibilidade emplacada pelo Fortaleza, o Bahia havia derrotado o rival nordestino em 2017, por 2 a 0, em partida disputada em Salvador. Considerando todos os embates no torneio, o Esquadrão leva vantagem nos números gerais – superioridade construída entre as edições de 1998 e 2002, quando venceu cinco jogos e não perdeu nenhum.

Momentos distintos marcam novo encontro de Fortaleza e Bahia no Nordestão

Valendo vaga na semifinal da Copa do Nordeste deste ano, Fortaleza e Bahia fazem o duelo vivendo momentos distintos. O jogo, disputado em confronto único e sem vantagem de placar – em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis –, ocorrerá na Arena Fonte Nova, já que o Esquadrão fez melhor campanha na fase de grupos.