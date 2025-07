Jhow ressalta êxtase por acesso do time feminino do Fortaleza: "Inexplicável"

Após empate em 0 a 0 diante do Minas Brasília no estádio Presidente Vargas no último domingo, Fortaleza se classificou pela primeira vez para a elite do futebol feminino. A artilheira do grupo, Jhow, deu entrevista ao Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN

O time feminino do Fortaleza amanheceu nesta segunda-feira, 7, em novo patamar após alcançar no último domingo, com um empate em 0 a 0 diante do Minas Brasília, o acesso á Série A1 do Brasileirão. A artilheira do time, Jhow, que já contabiliza 8 gols com a camisa tricolor, acentuou o êxtase que vive pelo feito alcançado em entrevista ao programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN.

"A ficha demorou pra cair um pouco, mas hoje pela manhã, quando abri os olhos, vieram os flashs de ontem. Foi uma tarde maravilhosa. Uma torcida calorosa. Todo mundo abraçando, agradecendo, e hoje de manhã, no café, pensei: "Caraca, o Fortaleza tá na primeira divisão"", destacou a artilheira.