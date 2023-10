Com time alternativo, Fortaleza perde para o Bahia e emenda segunda derrota na Série A

O Leão do Pici visitou o Esquadrão de Aço na noite deste sábado, 21, com uma equipe reserva, e saiu de campo derrotado pelo placar de 2 a 0. Kanu e Rafael Ratão marcaram os gols

Com o resultado, o Leão do Pici pode terminar a rodada na nona colocação da classificação. A posição na tabela será definida pelo placar da partida do Fluminense, que entrará em campo neste domingo, 22, para enfrentar o RB Bragantino fora de casa.

O Fortaleza sofreu a segunda derrota consecutiva na Série A. Utilizando uma equipe mista, o Leão do Pici foi superado pelo Bahia na noite deste sábado, 21, pelo placar de 2 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Os gols da partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão foram marcados por Kanu e Rafael Ratão.

O jogo

Jogando em casa e com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento, o Bahia iniciou a partida com maior posse de bola, enquanto o Fortaleza ficou mais tempo postado no campo de defesa.

As chances de gols eram mínimas. O Esquadrão rondava a área do Leão, mas não conseguia furar a linha defensiva. Os visitantes, por sua vez, também não criavam grandes oportunidades nos contra-ataques.

A primeira grande chance surgiu justamente no gol marcado pelo Bahia. Aos 21 minutos, Biel cobrou escanteio do lado direito do campo e Kanu ganhou a disputa pelo alto com Tobias Figueiredo. A bola foi no ângulo de João Ricardo, que não pôde fazer nada para evitar o tento.

Após sair atrás no placar, o Tricolor do Pici mudou de postura e buscou permanecer mais tempo no campo ofensivo. A equipe criou chances, principalmente, em bolas paradas com Marinho. Em uma delas, aos 46, o atacante chutou forte rasteiro e o goleiro Marcos Felipe defendeu. No rebote, Brítez cabeceou por cima do gol, mas estava em posição irregular.

Atrás no placar, o Fortaleza começou o segundo tempo pressionando o Bahia. Logo aos 9 minutos, Imanol Machuca, que entrou no intervalo, criou a primeira chance. O argentino recebeu de Calebe, fez uma jogada individual e chutou, mas a bola passou ao lado do gol.

No minuto seguinte veio a resposta do Bahia. Brítez subiu para pressionar e Cauly aproveitou o espaço nas costas. O meia carregou na entrada da área e finalizou com perigo. João Ricardo observou a saída do chute.